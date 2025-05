„Minden lány szerelmes volt belé” – egykori iskolástársa sztorizott Stohl Andrásról A 100 milliós játszmában

A 100 milliós játszma csütörtöki részében Till Attila úgy mutatta be az egyik játékospárt, hogy ők Stohl András régi ismerősei a múltból.

Gáz lesz?

– kérdezte Stohl, akinek látszólag nem szóltak előre, hogy olyasvalakik érkeznek a műsorba, akiket ismerhet. „Én miért nem kaptam meg ezt az információt?” – kérdezte, mire Tilla annyit mondott, jön Krisztina és Ildikó, akik elmondják, „milyen volt Bandi régen”.

Hány évig jártatok… egy iskolába?

– tette fel a kérdést Tilla a játékosoknak, mire Ildikó megosztotta, négy évig voltak évfolyamtársak Stohllal a gimnáziumban, de ismeretségük az általános iskolából indul.

Mind a hárman nyolcadik kerületiek vagyunk, és a VIII. kerületnek volt egy csodálatos úttörőtábora Káptalanfüreden, ahol minden nyáron ott rendetlenkedtek az úttörők. Bandi ebben nagy mester volt, a tábortüzeknél mindig ő gitározott és énekelt

– árulta el a játékos, társa pedig hozzátette: szerinte Stohl csajozáshoz használta a gitárt.

„Az nem ő volt, az a Csonka Bandi!” – viccelődött Tilla, miközben Stohl András a műsorkártyájával legyezgette magát zavarában.

Minden lány, 10 és 13 év között szerelmes volt a Bandiba

– tette hozzá még Ildikó.

Stohl András utána elismerte, hogy ő is emlékszik Ildikóra és az úttörőtáborra is jó emlékekkel gondol vissza, múlt nyáron fel is kereste a káptalanfüredi táborhelyet.

A teljes jelenetet itt lehet visszanézni: