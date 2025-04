Bódi Sylvi már nagyon unja, hogy mindig a külseje van a középpontban, nem az, amit elért az életben

Több szépségversenyen is megfordult, a legtöbbön megkoronázták, 2002-ben pedig az Év Playmate-jének választották – Bódi Sylvi szerint azonban nem ezek a leginkább említésre méltó dolgok vele kapcsolatban.

Már nagyon unom, hogy mindig a külsőmmel foglalkoznak. Jó érzés, hogy csinosnak, szépnek látnak, de annyi mindent tanultam és tettem az életben

– idézi a Bors a modellt, aki nem tagadta, hogy annak idején kiélvezte a kihívó fotókkal járó ismertséget és partikat, de időben váltott, és új dolgokba kóstolt bele, mint például a szörfözés. Elmondása szerint a kitartásának és az elért eredményeinek köszönheti, hogy ma ennyit lehet a vízen.

A szörfözésből önmagában nem lehet megélni. Szerencsére nekem vannak szponzoraim, de azért, mert első magyarként meglovagoltam a Teahupoo hullámot Tahitin, és erre az egész sportág felkapta a fejét. A kitartásom és az eredményeim miatt csúszhatok: elhívnak háziasszonynak szörfös utakra, így ott vagyok, de ezekkel én nem keresek pénzt

– árulta el.

Egy ideje kertészkedéssel is foglalkozik, ezzel a tevékenységével pedig bevétele is van. Kiskerteket tervez és kivitelez a megrendelőinek, újabban pedig élő dísznövény-dekorációkat is készít balkonokra és teraszokra.

„Szeretnék távolabbi vidékre költözni, jobban megélni a farm-életérzést. Most is palántázok, nevelem a növényeimet, de hosszú távon el tudom képzelni, hogy építek egy családi gazdaságot. Mellette azért elslisszanok télen szörfözni, ha lesz valaki, aki ilyenkor helyettesít. Mert a szörföslány most is csak akkor bújhat elő belőlem, amikor a természet alszik, és a kertészlány is pihenhet” – mondta el Bódi Sylvi.