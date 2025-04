Mihályfi Luca: Olykor reggelente kézzel írott szerelmes levelek várnak az ágy mellett Bercitől

Végéhez közeledik A Nagy Duett idei évada, ami a nagy sikerre való tekintettel két további adással jelentkezik a TV2-n, mint ahogyan azt a csatorna eredetileg tervezte. A versenyzők közt van Hegyes Berci és Mihályfi Luca is, utóbbi nemrég a story.hu-val beszélgetett kettejük kapcsolatáról. Úgy fogalmaz: még sosem volt ilyen kerek az élete, mint a táncos mellett.

– osztotta meg a portállal az énekesnő, aki közel fél éve jár együtt a táncossal, majdnem ennyi ideje együtt is élnek. Bevallása szerint még az összeköltözés utáni nehézségek is elkerülték őket.

Mindketten hasonlóan stabil családi háttérrel rendelkezünk, talán ezért is megy ez a része könnyebben, mint általában szokott. A házimunkát is felosztjuk. Ő utál vasalni, ezért az mindig az én feladatom, ám cserébe istenien főz, főleg tésztákat. Az olasz konyha a specialitása. Azt hiszem, a Séfek Séfében is ott lenne a helye