Pedro Pascal beszólt J.K Rowlingnak, miután utóbbi azon örömködött, hogy az Egyesült Királyságban a transz nők jogilag már nem nők

A múlt héten lapunk is hírül adta, hogy a brit Legfelsőbb Bíróság kimondta: a transznemű nők már nem tartoznak a nő jogi kategóriájába az Egyesült Királyságban. Így a nő és a nem csak a biológiai nemre vonatkozhat, társadalmi, jogilag elismert nemre nem utalhat. Tehát a női nemet születéskori biológiai nem alapján jegyzik fel, ezért a transznemű nők jogilag nem nők. A döntés mögött a For Women Scotland nevű skót szervezet állt, ami gyakorlatilag jogi eljárást indított a transz nők ellen. A szervezetet J.K. Rowling anyagilag is támogatta, miután pedig a döntés megszületett, az írónő nagy ünneplésbe kezdett. Egyebek mellett feltöltött egy fotót az X-oldalára két pohár pezsgőről, majd bejelentette, hogy később egy szivart is elszív. Utóbbiról aztán szintén posztolt.

Imádom, amikor egy terv összejön

– fűzte hozzá a képhez.

Nemrég a People szúrta ki, hogy az említett fotót a napokban egy Tariq Ra’ouf nevű aktivista is megosztotta a közösségi oldalán, videójában pedig arra szólította fel a nyilvánosságot, hogy bojkottáljanak minden Harry Potterrel kapcsolatos projektet és programlehetőséget, ezzel megmutatva, hogy a transzfóbiának következményei vannak.

Ha képesek voltunk addig bojkottálni a Starbucksot és McDonaldsot, hogy hatalmas visszaeséseket tapasztaltak az eladásaikban, és szó szerint egy csomó üzletet be kellett zárniuk, mert a nagyközönség már nem támogatta őket, akkor biztos vagyok abban, hogy a nagyközönség el tudja intézni, hogy a Harry Potter senkinek se legyen jövedelmező, aki J.K Rowlinggal mer üzletelni. Mert ennek a szarságnak, ennek az iszonyatos, undorító szarságnak következményei vannak

– jelentette ki az aktivista, akinek szavaival Pedro Pascal is egyetértett.

Iszonyatos, undorító SZAR, pontosan. Förtelmes LÚZER viselkedés

– fogalmazott a videóhoz fűzött kommentjében a színész, akinek a húga, Lux Pascal 2021-ben szintén transzneműként coming outolt.

Mint ismeretes, a The Last of Us színésze régóta kiáll az LMBTQ+ közösség mellett: így tett például április 22-én is, amikor egy „PROTECT THE DOLLS” azaz „VÉDJÜK MEG A BABÁKAT” feliratú pólóban jelent meg a Mennydörgők* című film premierjén. A póló egy nagyobb kampány része, melyet Conner Ives amerikai tervező készített: azért tervezte a darabot, hogy felhívja a figyelmet a transzneműek elleni globális hangulatra, amelyet a transz nők több országban is tapasztalnak. A „babák” kifejezés egy szeretetteljes megnevezés, melyet az LMBTQ+ közösség talált ki a transznemű nőkre.

Az írónőnek, akiről tavalyi cikkünkben összefoglaltuk, hogyan lett a transz közösség Voldemortja, nemrég a Bridgerton család sztárja is beszólt az Instagramon.