A Nagy Duett: Lékai-Kiss Ramóna úgy érzi, több tízéves elnyomott traumái szabadultak fel a legutóbbi produkciója közben

Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna az Over The Rainbow punkos változatával léptek színpadra A Nagy Duett legutóbbi adásában, aminek végén a műsorvezető el is érzékenyült. Arról, mi zajlott le benne a produkció közben és utána, most a Borsnak mesélt az édesanya.

4 fotó

Eljött A Nagy Duettben az a pillanat, amikor megélhettük a poklok poklát, és heavy metalt énekelhettünk, bár nem biztos, hogy jól fogalmazok, remélem nem haragítok magamra egy szakértőt sem. De volt hörgés, verekedtünk, ugráltunk, pogóztunk, és tényleg úgy éreztük magunkat, mint valamilyen szeánszon, ahol felszabadult rengeteg érzés

– osztotta meg a portállal Lékai-Kiss Ramóna, aki az előadást követő pillanatokkal kapcsolatban azt mondta:

A végén nemcsak a sírás kerülgetett, hanem elengedtek az izmaim, alig tartottak a lábaim, és Bence fogott meg. Teljesen felszabadultam, nagyon sok stressz is kijött ezzel a produkcióval, és azt éreztem, hogy Úristen, megcsináltuk! Emiatt pedig egy picit elérzékenyültem.

Mint mondja, szerinte minden édesanyának receptre kellene felírni egy ilyen „terápiás megőrülést”, de egyúttal úgy véli, sokkal inkább gyerekkori érzéseket adott ki a színpadon, mintsem a családi élettel járó stresszt.

Az anyaságnak nyilván megvannak a maga nehézségei, a rengeteg szépsége mellett, hiszen mindennap új feladatot kapunk, ahogy nő a gyermekünk. De összességében most nem ezzel kötném össze ezt az őrületes produkciót. Talán inkább a belső, gyerekkori, kicsit eltemetett feszültségek jöttek ki. Arra gondolok, amikor például hatévesen nem akartál szót fogadni a szüleidnek, de muszáj volt, vagy 12 évesen az osztályfőnöködnek mondtad volna el a véleményed, de azt sem tehetted. Ez mind épült, most pedig ezzel a dallal felszínre került, szóval azt hiszem, most több tízéves elnyomott traumáim szabadultak fel

– árulta el a műsorvezető, akinek a fia, Noé is látta az előadását.

Ha minden igaz, a kisfiam a tévében is nézte, illetve előtte a próbán is látta már a produkciót. Nagyon drukkolt, tetszett neki, de azt is elmondta, hogy szerinte nem ez volt a legjobb előadásunk

– tette hozzá.