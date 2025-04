Mick Jagger eljegyezte 43 évvel fiatalabb barátnőjét, de az esküvőt talán sosem tartják meg

A The Rolling Stones 81 éves énekese, Mick Jagger megkérte Melanie Hamrick kezét, ráadásul már évekkel ezelőtt. Erről egy francia lapnak adott interjújában mesélt az egykori balerina, aki 2014 óta alkot egy párt a rockzenésszel. Egy közös fiuk is született, aki most 8 éves.

Két vagy három évben jegyben járunk

– idézi a People Hamricket, aki azt is elmondta: vőlegényével nem szerepel a terveik között az esküvő.

Talán egy nap összeházasodunk, talán nem. Annyira boldogok vagyunk a jelenlegi életünkkel, hogy túlságosan félnék bármin is változtatni

– mondta.

Arról is beszélt, mi a kapcsolatuk titka: „Igyekszünk támogatni egymást, ott lenni egymásnak, és gondoskodni arról, hogy mindenki boldog legyen. Nekem csak ez számít, és csak erre törekszem.”