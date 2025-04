Fennakadt a stadion tetején az ejtőernyős, hosszú percekig lógott a levegőben tehetetlenül (videó)

A Toulouse a Sale Sharks-ot fogadta a rögbi Bajnokok Ligája legutóbbi játéknapján, a mérkőzést egy látványos elem vezette volna fel, a labdát az égből hozták volna le a játékosoknak. A kezdés előtt 5 perccel három ejtőernyős repült a Stadium de Toulouse-ba, az első kettő biztonságban landolt a pályán, a harmadik viszont fennakadt a stadion tetején.

Trouille Yannick 15 méter magasan lógott a levegőben tehetetlenül, a személyzet közben elküldte az embereket az alatt lévő szektorból, attól tartva, hogy az ejtőernyős rájuk esik.

Fans cleared from underneath the parachutist. And that’s the Toulouse mascot helping to deliver some post protectors. https://t.co/U49oEAHlFK pic.twitter.com/jZ7gKBrBoC



Az esetet végignézte a helyszínen helyet foglaló mintegy 33 ezer néző, és további ezrek a francia tévében. A felvételt Charlie Morgan riporter tette közzé az X-en.

Issue here at Toulouse as the third in a series of paratroopers has got themselves stuck on top of the stadium. Nobody seems worried yet but looks pretty concerning. pic.twitter.com/nKvVoNjXEb

— Charlie Morgan (@CharlieFelix) April 6, 2025