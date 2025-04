Lola: Tavaly a boksz alatt szó szerint tönkre vágtam a testem

Lola is versenyzett a Sztárbox tavalyi évadában: a szuperdöntőig jutott, ahol Schóbert Larával mérkőzött meg. Végül az edző-influenszer lett a kategóriájuk győztese.

Az énekesnő nemrég a Blikknek adott interjút, melyben az említett időszakról is mesélt. Mint mondja, a sport továbbra is része az életének, a bokszot azonban barátibb mozgásformára cserélte.

Fontos számomra az egészség, és hogy mozgás közben is vigyázzunk magunkra. Tavaly ugyanis a boksz alatt szó szerint tönkre vágtam a testem. Fontos, hogy ezt helyrehozzam, ebben segít a pilates, most ilyen képzésre is járok, aztán ki tudja, lehet, oktatni is fogom