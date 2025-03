Philadelphiában elég nagy feneket kerítettek egy rendezvénynek a napokban: utcát neveztek el Will Smithről. Egészen pontosan az 59. utca egy bizonyos szakaszát Will Smith Wayre keresztelték, mert a városban született a színész.

A ceremónián többek közt részt vett a philadelphiai polgármester, Cherelle Parker is.

4 fotó

Az eseményt egyébként Smith régi gimnáziuma mellé szervezték, ott ragadt rá a Fresh Prince becenév, ami később visszaköszönt abban a sorozatban is, ami a színészt bevitte a hollywoodi kapukon (The Fresh Prince of Bel-Air, azaz a Kaliforniába jöttem).