Életmentő műtéten esett át novemberben Juronics Tamás

Juronics Tamás nemrég a story.hu-val osztotta meg, hogy a múlt hónapban életmentő műtéten esett át. Mint mondta, a Dancing with the Stars egyik novemberi adása alatt már érezte, hogy valami nincs rendben, így orvoshoz fordult: koszorúér-problémával került az Országos Kardiológiai Intézetbe, ahol az említett élő show másnapján meg is műtötték.

Szerencsére az orvosoknak ez egy rutinműtétnek számított. Nekem természetesen nem. A legnagyobb tanulsága pedig a történetemnek az, hogy az embernek a korral igenis még jobban oda kell figyelni magára

– magyarázta a portálnak a Dancing with the Stars zsűritagja, aki elárulta, hogy előjelei is voltak annak, hogy nincs rendben a szíve.

Világ életemben edzett voltam, nem kellett gyógyszert szednem soha, de az utóbbi időben fáradékonyabbnak éreztem magam már kisebb terhelés után is. Ezért kezdtem utána járni, mi lehet a probléma. Aztán a november 16-ai adás közben már éreztem kellemetlen tüneteket, és be is bizonyosodott, hogy nem tűr halasztást az állapotom. Már vasárnap reggel villámgyorsan megoperáltak. Jó kezekben voltam, és olyannyira gyorsan történt az egész, hogy kedden már a Pillangókisasszonyt próbáltam. A tanulságot persze levontam, egy férfiembernek az én koromban igenis kell figyelni a jelekre. És ha a történetemmel felhívhatom arra a figyelmet, hogy másnak is javasoljam, menjen kontrollvizsgálatra, azt felelősséggel meg is teszem.

Mint mondja, azóta fantasztikusan érzi magát, hamar erőre kapott a beavatkozása után.

A beszélgetés során WhisperTon és Tóth Katica neve is szóba került, akik múlt vasárnap megnyerték a Dancing with the Stars idei évadát. Győzelmüket a táncművész is megkönnyezte.

Alapvetően mindig örülök másik sikereinek, ez volt a megható számomra: látni az örömüket, főleg úgy, hogy végig kísérhettem őket ezen az úton, fantasztikus élmény volt. Sokszor felemlegettem, milyen előny, hogy WhisperTon tud táncolni, de ez önmagában kevés lett volna a sikerhez, kellett hozzá az is, hogy kellő alázattal, felkészüléssel tudta a táncokat előadni. Az emberi szerethetősége és a tudása együtt hozta meg a sikert számukra

– fogalmazott Juronics.