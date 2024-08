Több férfi is rosszul lett az abortuszjelenet miatt, le kellett állítani a színházi előadást

Le kellett állítani Annie Ernaux Évek című művének főpróbáját a londoni Almeida színházban, mert több férfi néző is rosszul lett, miközben a színpadon egy abortuszjelenetet zajlott – írja a Guardian.

Az előadást Eline Arbo rendezte, a premier csütörtökön lesz, de hétfőn nyílt főpróbát tartottak.

