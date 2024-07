Százmilliós kártérítést kérnek a The 1975 zenekartól Malajziában, miután az énekes megcsókolta a basszusgitárost a színpadon

Szerződésszegés miatt perlik a brit The 1975 zenekart egy Kuala Lumpur-i zenei fesztivál szervezői, amiért az énekes, Matty Healy az együttes tavaly júliusi koncertjén

kritizálta Malajzia LMBTQ-ellenes törvényeit,

trágár beszédet intézett a közönséghez,

majd csókolózott a basszusgitáros Ross MacDonalddal.

A csók miatt a szervezők lefújták az egész fesztivált, a megbotránkoztató esettel múlt nyáron hosszabb cikkben is foglalkoztunk a 24.hu-n.

A BBC most arról ír, a Good Vibes fesztivál mögött álló cég

1,9 millió font (889,4 millió forint) kártérítést követel a zenekartól

a brit legfelsőbb bíróságon a fellépési szabályok megsértése miatt.

Malajziában a homoszexuális kapcsolatok illegálisak, és 20 év börtönnel büntethetők. A fesztiválon megtiltotta, hogy a színpadon bárki politikáról és vallásról beszéljen, káromkodjon, dohányozzon vagy alkoholt fogyasszon. Hogy ennek ellenére miért éppen Healy-t és bandáját hívták el, mikor az énekes híres arról, hogy hajlamos a közönség szeme láttára lerészegedni, rejtély.

A BBC megkereste a zenekart, akik annyit mondtak az üggyel kapcsolatban, hogy „jelenleg nincs hozzáfűznivalójuk”.

A bírósági beadvány szerint a The 1975 és menedzsmentje tisztában voltak a fesztivál előadókra vonatkozó szabályaival, már csak azért is, mert 2016-ban szintén fellépők voltak ott. A 2023-as koncert előtt többször is emlékeztették őket a szabályokra, de a szervezők szerint a zenekar úgy döntött, hogy „olyan módon cselekszik, amelynek célja az irányelvek megsértése volt”.

Kifogásolták Healy „provokatív beszédét” és a zenésztársával való „hosszasan színlelt szenvedélyes ölelkezését”, szerintük ezekkel az énekes „szándékában állt megbotránkozást kelteni és megszegni az előírásokat”. Hozzátették, hogy egy üveg bort is felcsempésztek a színpadra, hogy Healy „könnyen hozzáférjen”.

A zenekart egy külön csoportos perben több zenész és árus is beperelte, arra hivatkozva, hogy a fesztivál második és harmadik napjának lefújása miatt bevételkiesést szenvedtek el.