Frohner Fecó a Celebrandiról: Ez végre nem egy trash műsor, hanem mély mondanivalója van

Két hete megy a Celebrandi az RTL-en, melyben Frohner Fecó az egyik híresség, aki a szerelmet keresi. A fodrászceleb a Reggeliben mesélt eddigi élményeiről, és azt mondta, a műsor egyfajta „önismereti út” volt számára.

Olyan dolgokat tanultam meg magamról, amiket be tudtam tenni a kiszsákba, amit cipelek a hátamon, és viszem tovább az életben

– fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy kicsit furcsa magát visszanézni randizás közben.

Amúgy is kellemetlen szituáció tud lenni egy első randi, hát még így, hogy vissza is nézem magamat, hogy hogyan reagálok. Érdekes módon a Rebekával való első találkozásomkor elcsíptem magamon egyfajta gyermeki vágyat, szerelem-flesst. Csak most már 32 évesen ott tartok, hogy ezt már tudom hova tenni, felül tudom vizsgálni ezt a bizonyos érzést, és nem idealizálni embereket, hanem kívülről nézni a dolgokat, reálisan. Megléptem ezt a szintet, és ennek nagyon örültem