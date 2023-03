Videón, ahogy prérifarkas támad egy kisgyerekre

Egy hét alatt két kisgyermeket sebesített meg egy prérifarkas az arizonai Scottsdale-ben.

A biztonsági kamera rögzítette, amikor március 22-én egy lakóház előterében az udvaron álldogáló 21 hónapos gyerekre támad a kojot.

Az anya, Kelly Pirozzi az ABC Newsnak elmondta: a prérifarkas fellökte a kisfiát, és miután a gyerek sírni kezdett, az állat elengedte a karját. Pirozzi ezek után berohant a kisfiúval a házba. Elmondása szerint a fiú jól van, csak kisebb harapásnyomokat szenvedett.

2 children in Scottsdale were attacked by a coyote in 2 separate incidents this week. We caught up with Jeff McAlister tonight who’s security camera caught the moment their son was attacked. Brody was bitten on the arm but is doing ok. Anyone that sees it call AZGFD 623-236-7201 pic.twitter.com/5gte7CkSQv

— Stephanie Bennett (@StephBennettTV) March 24, 2023