Tápai Szabina: Már nem mindenáron akarok tévézni, és szerencsére nem is vagyok hozzá kötve

Tápai Szabina évek óta nem szerepelt tévéképernyőn, ma viszont a Viasat3 Troll a konyhában című műsorával tér vissza. Az egykori sportoló a Blikknek elárulta, először a szóban forgó főzőműsorra is nemet mondott, de a készítők végül meggyőzték, és végül örül is annak, hogy elvállalta. Ennek ellenére viszont már nem vágyik mindenáron arra, hogy tévézhessen.

Ha egy olyan műsor jön, ami tetszik, egyedi, illetve kihívás a számomra, arra szívesen mondok igent. A gyermekeim miatt csak olyan produkció jöhet szóba, amely azt is engedi, hogy velük is lehessek. Már nem mindenáron akarok tévézni, és szerencsére nem is vagyok hozzá kötve, más területeken építem a karrieremet: viszem a divatmárkámat, végzem a marketingmunkáimat és lett egy civil állásom is egy cégnél. Bár sok mindennel foglalkozom, ezek tökéletesen beilleszthetők a családi életembe