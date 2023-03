A rektális ózonterápia volt a legfurcsább wellnesskezelés, amit Gwyneth Paltrow kipróbált

Furcsa, de állítása szerint hatásos.

Gwyneth Paltrow az elmúlt években visszavonult a színészettől, és leginkább az életmód és a wellness területén tevékenykedik. Nemrég az Art of Being Well című podcast vendége volt, ahol megkérdezték tőle, mi volt a legfurcsább kúra, amit valaha kipróbált.

Ózonkezelést kaptam rektálisan. Ez elég fura, de nagyon hasznos volt

– árulta el egy nevetés kíséretében Paltrow.

Az ózon erős fertőtlenítő hatása révén képes a kórokozókat elpusztítani. Nem kizárólag a baktériumokra hat, hanem elpusztítja a vírusokat gombákat is. Orvosi használta sok helyen még nem engedélyezett, hazánkban leginkább a fogászatban használják a szuvasodás megállítására, illetve afta, herpesz kezelésére.

Paltrow az interjúban a diétájáról is beszélt, elárulta, hogy az időszakos böjtölés híve, ebédre pedig általában csak csontlevest eszik. Ez után következik egy óra edzés, majd az infraszaunában lazít egy fél órát. A paleo-étrend szerint vacsorázik, vagyis sok zöldséget eszik. Mint mondta, nagyon fontos számára a méregtelenítés, kijelentése miatt azonban sokan támadták: a kommentelők szerint inkább olyan, mintha éheztetné magát.