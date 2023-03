Gondolkodtál már azon, hogy miért mindig arcal előre ájulnak el a királyi testőrség tagjai?

A brit királyi családhoz tartozó egyik legismertebb és legkedveltebb „kiegészítő” a királyi testőrség. Nem is csoda, hiszen amellett, hogy senkiéhez sem hasonlító egyenruhát viselnek (megkoronázva az ikonikus szőrkucsmával), messze földön híresek a fegyelmükről. A popkultúrában ez leginkább abban nyilvánul meg, hogy képtelenség őket megnevettetni, de ugyanúgy hozzátartozik az is, hogy a legszélsőségesebb körülmények között is őrt állnak, hosszú órákon keresztül, megingathatatlanul.

Persze emberek ők is, így náluk is előfordul, hogy valaki nem bírja, rosszul lesz és elájul. Akadt már erre nem egy példa, az ugyanakkor megfigyelhető, hogy a testőrök rendre arccal előre esnek össze. Ez nem a véletlen műve, ahogy erre egy tiktokre nemrég rámutatott. A dolog háttere, hogy a testőröket direkt arra képzik ki, hogy ha már érzik, hogy teljesítőképességük határán vannak, nem bírják tovább, akkor ereszkedjenek féltérdre, és egyszerűen ájuljanak el előre felé.

A gyakorlatot a „figyelemtől való elájulásnak” nevezik szakkifejezéssel.

Hogy ez egy létező jelenség, azt Dai Bevan őrnagy is megerősítette, aki a gárda 101 fős díszőrségét vezette Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011-es esküvőjén. A Ladbible szerint ő is arról beszélt, hogy ha elájulsz, annak az oka a figyelem kell, hogy legyen.

A lap arról is ír, hogy nyilvánvalóan vannak olyan esetek, amikor az őrök nem előre felé ájulnak el, hanem szélsőséges esetben a hátukra esnek, de ezt az egységben becstelen dolognak tartják, ezért ki-ki sajátosan készül fel egy-egy őrségre, hogy még véletlenül se essen szégyenbe. Mott főtörzsőrmester, aki Diana hecegné, és a ma már a birodalomban uralkodó Károly esküvőjén a gárda tagja volt, külön rutint alkalmaz minden alkalom előtt, illetve közben. A napot öt mérföldes bemelegítő futással kezdi, majd egy kiadósat reggelizik. Ezt követően mindenek felett hidratál, és elmondása szerint a lábujjai és a vádlija segítségével tornázik állóhelyzetben, hogy segítse a véráramlást, hogy még csak véletlenül se kábuljon el.