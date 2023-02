Közeledik a nőnap – felkészültél?

A nőnap a márciusi hónap egyik ékköve. Hogy miért érdemes megünnepelni? Ez az a kérdés, amit talán feltenni sem illik. Mert nincsen élet édesanyák nélkül, nincsen boldogság feleségek nélkül, nincsen baráti öröm barátnők nélkül, és a sort tovább folytathatnánk.

A női nem megünneplése valójában tiszteletadás. Tisztelgés az élet nagyszerűsége előtt. S közben kiváló alkalom arra, hogy a szívekben fontos helyet elfoglaló hölgyek egy-egy aprósággal gazdagodjanak. Csak azért, mert léteznek, mert általuk szebb, kerekebb az élet.

Miből álljon a meglepetés?



Igen, ez a kérdés sokakat szorongat meg. Hiszen az örvendetes, hogy újabb ünnep várható, de az már kevésbé üdítő hír, hogy akkor újfent meglepetés szervezése a cél. S ez, nem nehéz belátni, olykor nem is olyan könnyű. Újra és újra előrukkolni valami újdonsággal, ami egyúttal mégis garantáltan örömöt generál, vitathatatlanul nagy kihívás. De azért az ajándékötletek nőknek sokat segíthetnek abban, hogy ez a készülődés ne egy rémálom legyen, telve feszültséggel, hanem egy igazán euforikus ráhangolódás a közös ünneplés mámorító érzésére.

Melyek a leginkább befutó tippek?



Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ahány ház, annyi szokás. A sikeres ajándékvásárlás kulcsa tehát kiismerni azt, akinek a meglepetés szól. Mert ha az ajándék testre szabott, akkor az öröm egy az egyben borítékolható. Például ha a meglepni kívánt hölgyről köztudott, hogy állandóan „csatát vív” a göndör hajszálaival, mert neki az egyenes frizura tetszik, vagy ennek a fordítottja: az egyenes hajköltemény helyett hullámosról álmodozik, akkor a hajvasalónál nincsen telitalálatosabb ötlet. Praktikus, funkcionális ajándék, ami ráadásul stílusos megjelenésének hála még szép is.

De természetesen az is előfordulhat, hogy elsősorban azok az ötletek a nyerők, amik kisebb mértékű kiadással járnak. Mint például a kozmetikai dobozok, szettek, szépségápolási termékek, vagy éppen a parfümök. Egyik jobb verzió, mint a másik. Bár mondhatni mindennaposak, mert egyetlen nap sem képzelhető el nélkülük, de pontosan ezért nélkülözhetetlenek. Úgyhogy már helyben is vagyunk, ha az örömszerzés a cél, márpedig ennél nem ildomos kevesebbel beérni.

Ismerd meg a „közönséget”!



A siker titka kicsit sem titkos, a cél ki- és megismerni a meglepni kívánt hölgyet. Ha a szíve vágya már tudható, ha az ízlése nagyjából behatárolható, akkor semmiféle nehézséget nem okozhat az ajándékra való rátalálás. Sokan eleinte úgy vélik, hogy tulajdonképpen a tucatmeglepetés is jobb a semminél, beérik látszólag ennyivel. De titkon vagy nyíltan mindenki arra a kitörő örömre vágyik, amit a másik fél akkor élhet át, ha olyasvalamit kap, amire talán nem is számított, de amire mindig is vágyott.

A meglepi mellé jó ötlet némi édességet vagy virágot becsempészni. Akad, akinél mindkettő nyerő ötlet, megint más a virágokért kevésbé rajong, ellenben a csokoládé iránt érzett imádata határtalan. Itt is ugyanaz a recept: a személyre szabottság. Ha ez megvan, akkor az idei nőnap igazán emlékezetessé varázsolható hűen és méltón az ünnep jelentőségéhez, mélységéhez, értékéhez.