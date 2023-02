– köszöntötte a stúdióban Istenes László a Sztárban Sztár két új zsűritagját, mire rajta kívül mindenki elnevette magát.

– kérdezett vissza a Marics Peti, mire Istenes László egy esetleges esküvő dátumáról kezdte őt faggatni.

A témaváltás ezután hamar megtörtént, a pár pedig a Sztárban Sztáros felkérésükről és a közös munkáról kezdett beszélni. Tóth Andi elmondta, nem szeretné, ha a műsor arról szólna, hogy ők ketten hogyan néznek egymásra, vagy hogyan szólnak egymáshoz, inkább annak örülne, ha a hírekben arról olvashatna, mennyire jól teljesít a zsűri tagjaként.

Sokan megijedtek, amikor elkezdték azt lehozni cikkekben, hogy én ú, de szigorú leszek, meg minden. Ennek örülök is, mert legalább megijedtek, legalább odarakják magukat. Nem, nyilván tudom, hogy ez egy szórakoztató műsor elsősorban. Mindenki azért van ott, mert élvezni szeretné ezt a dolgot, mi is, illetve a nézők is azért kapcsolják be. Nem azért, hogy a szigort lássák, hanem hogy nevessenek egy jót a képernyő előtt