A párkapcsolatgyilkos depresszió észrevétlenül is kezdődhet

Láthatatlanul kúszott be az életünkbe, az elején talán észre sem vettük, később pedig tehetetlenné váltunk. Sok időbe telt, de végül megtaláltuk, hogy mi segíthet a férjemnek legyőzni a depressziót.

Azt hittem, Ádám csak túlzottan gondterhelt

– Igazából nem is tudom, mikor kezdődött, a depresszió szép lassan kúszott be az életünkbe. Ádám kezdetben szótlanabbá vált, esténként szinte alig beszélgettünk, ő inkább filmeket nézett a Netflixen – meséli történetüket Kitti, Ádám felesége. – Azt gondoltam, hogy a férjem azért rosszkedvű, mert kimeríti a munkája, és azért nincs kedve velem beszélgetni, mert túlzottan gondterhelt.

Unottan ült mellettem a kanapén

Eleinte még az sem tűnt fel, hogy minden hétvégi programot lemondott, és nincs kedve találkozni senkivel, pedig korábban hatalmas társasági életet éltünk. Ám idővel egyre nehezebb lett a közös életünk egy olyan férjjel, aki kedvetlenül, unottan ült esténként mellettem a kanapén. Rengeteget dolgozott, mindent megtett kettőnkért, mégis hiányzott a kapcsolatunkból az öröm és a vidámság. Próbáltam esténként felvidítani, még a kedvenc ételeit is megfőztem neki vacsorára, ám minden igyekezetem hiábavaló volt. És én is egyre levertebb lettem, hiszen képtelen voltam Ádámot jó kedvre deríteni.

Saját magamat hibáztattam

A hangulatváltozásait teljesen magamra vettem, mindent megtettem azért, hogy mosolyt csaljak az arcára és megszépítsem a mindennapjait. Amikor nem sikerült, kétségbeestem, és saját magamat hibáztattam, úgy éreztem, nem vagyok elég jó feleség, ha nem tudom boldoggá tenni a férjemet – meséli őszintén a vívódásait Kitti. – Talán pont ezért, sokáig titkoltam mások előtt Ádám állapotát. Úgy tettem, mintha minden a legnagyobb rendben lenne.

A barátnőm ajánlotta a Remotiv extrát

Egy napon aztán nem bírtam tovább, és kifakadtam, elmeséltem mindent a legjobb barátnőmnek. Mint kiderült, volt idő, amikor a párjával ők is hasonló cipőben jártak. Ajánlott egy növényi gyógyszert, ami a férjének bevált.

„A férjem az orbáncfűkivonat-tartalmú Remotiv extrát szedte. Ez a gyógyszer klinikailag igazoltan javítja a hangulatot, fokozza a motivációt és csökkenti az enyhe depresszió tüneteit. Recept nélkül megveheted a patikában” – ajánlotta a barátnőm. Ádám kezdetben hallani sem akart a gyógyszerről, végül sikerült rábeszélnem, és elkezdte szedni. Egy kis idő elteltével jobb hangulata lett, és néha már beszélgetni is volt kedve. Némelyik viccemen el is nevette magát. Idővel visszatért az életkedve, a múlt hétvégén már moziba is elmentünk. Örülök neki, hogy kezd túljutni a depressziós időszakon.

Vény nélkül kapható, orbáncfűkivonat-tartalmú gyógyszer

Fotó: Phytotec Hungária

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

(x)