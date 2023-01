Azért váltott papíron nemet egy apa Ecuadorban, hogy megkaphassa kislányai felügyeleti jogát

A szokatlan lépés mögött az áll, hogy az elkeseredett férfi úgy érzi, hazája igazságszolgáltatási rendszere a váló- és gyermekelhelyezési perek során általában az anyáknak szokott kedvezni.

Egy Ecuadorban élő édesapa törvényesen megváltoztatta a nemi identitását azzal a céllal, hogy hátha így könnyebben odaítélik neki két kislánya felügyeleti jogát a feleségétől való keserű szakítása után – számolt be a New York Post.

A 47 éves René Salinas Ramos mostantól nőként szerepel a hivatalos dokumentumokban Ecuadorban – annak ellenére, hogy a mindennapi életben továbbra is ciszgender – azaz heteroszexuális – férfiként azonosítja magát. A kétségbeesett férfi azt állítja, hogy a drasztikus döntést az országa igazságszolgáltatási rendszere miatt hozta meg, amely szerinte jellemzően az anyáknak kedvez a gyermekelhelyezési ügyekben.

Ebben az országban, Ecuadorban apának lenni büntetés. Engem csak családfenntartónak tekintenek. Amire én vágyom, az az, hogy megadhassam azt a szeretetet és védelmet, amit egy anya adhat a gyermekeinek

– fogalmazott Ramos egy helyi tévécsatornának, akiknek még december 30-án nyilatkozott Cuenca város anyakönyvi hivatala előtt közvetlenül azután, hogy átesett a nemváltáson. Az aggódó apa emellett azt állította, hogy lányai jelenleg bántalmazó környezetben élnek az anyjukkal, és már öt hónapja nem is találkozhatott velük.

„A törvények azt mondják, hogy a nő az, akinek joga van a gyerekeihez. Ettől a pillanattól kezdve én nő vagyok. Most már anya is vagyok, így tekintek magamra” – folytatta a férfi, majd a félreértések elkerülése végett azt is hozzátette, hogy nagyon biztos a szexualitásában.

Ciudadano ecuatoriano cambió su género a femenino para luchar por la custodia de sus hijas. “Mi actuar no es contra nadie en particular, sino contra el sistema”, dijo Rene Salinas, quien renunció a su género masculino en el Registro Civil de Cuenca.

Tettei azonban országszerte feldühítették az aktivistákat, akik keményen küzdöttek azért, hogy a törvényt a valódi transznemű állampolgárok érdekében megváltoztassák. Az LMBTQ-szervezetek ecuadori szövetsége a hét elején közleményt adott ki, amelyben elítélték Ramos „szokatlan” cselekedetét.

„Ennek a férfinak a magánügye, hogy megszerezze a lányai felügyeleti jogát” – mondta a VICE World Newsnak Diane Rodríguez transzaktivista, Ecuador első transznemű képviselője, aki az ország LMBTQ-szervezeteit összefogó szövetséget is vezeti.

A politikus szerint az, amit Ramos csinált, nem felel meg a törvény szellemének.

Rodríguez azt is elmondta, hogy először azt hitte, hogy az egész csak egy „álhír”, de mióta tudja, hogy nem az, azóta attól tart attól, hogy az ország törvényhozásában visszafelé sülnek majd el a dolgok, és elkezdenek majd ellenük törvénykezni.

Eközben Ramos és volt felesége között a felügyeleti joggal kapcsolatos csata még mindig tart.

Amíg ez az ügy nem oldódik meg, addig a gyerekeknek az anyjukkal kell maradniuk. (…) A törvény elveszi a jogunkat, hogy szülők legyünk

– vélekedett a kétségbeesett apa, aki szerint a hivatalos iratainak a megváltoztatása a „szeretet bizonyítékának” tekinthető.

Egyébként René Salinas Ramos az első olyan ecuadori férfi, aki kihasználja a nemváltoztatási törvényeket, hogy megpróbáljon előnyt szerezni magának egy gyermekelhelyezési perben.