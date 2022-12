Varga Viktor összetörte az autóját, miközben új klipjének forgatására vitte két hölgyismerősét

A napokban debütált Varga Viktor új, karácsonyi dalának klipje, amiben két hölgyismerőse is szerepel, angyalokat játszanak. Az énekes ma a Mokkában mesélt arról, hogy a forgatás napja nem indult könnyen, miközben ugyanis visszafelé utaztak a jurtájához, ahol a klip is készült, megtörte az autóját.

Az a baj, hogy nagyon sokat kell dolgoznom, mert rövid az életem. Ez a száz év, ez nagyon rövid, és sokszor van, hogy nem tudok aludni, olyankor sajnos vannak hibalehetőségek. Itt is ez volt, hogy utálom a dugót, nem megyek be reggel soha, mert általában nem kell. Na, hát most most bementem az angyalokért, akik a klipben az angyal szerepet vitték, két lány. Valójában ők mentettek meg, mert csak egy karcolással úsztam meg, az egész kocsin, mintha egy T-Rex belekarmolt volna