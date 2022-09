Ezek a világ legfurcsább múzeumai

Elgondolkozott már a kínai csapvíz történetén, kíváncsi a bohócokra, vágyik arra, hogy többet megtudjon a fűnyírókról?

A Mirror összeszedett egy olyan listát, amelyen szerintük a világ hét legfurább múzeumát találjuk.

Az Izlandi Péniszmúzeum

Az izlandi fővárosában, Reykjavíkban található múzeumban mindent meg lehet tudni a hím nemi szervről, tele van állati péniszekkel és fallosz alakú tárgyakkal.

Több mint 200 különböző állati péniszt állítottak ki, köztük egy 1,6 méter nagy ámbráscet darab is plexivel elzártan formaldehidben, és fallikus tárgyakból is számtalan van a telefontól a bútorokig.

A Pekingi Csapvíz Múzeum

A kínai fővárosnak ebben a múzeumában végigkövethetjük a csapvíz útját. Nem tűnik túlzottan érdekesnek, de a beszámolók szerint érdekfeszítő látni, hogyan fejlődtek az ivóvíz- és higiéniai rendszerek az elmúlt évszázadokban.

Instant Ramen Múzeum

Japánban, azon belül is Jokohamában található az instant tészták múzeuma. Az olcsó és egyszerű instant étel több ezer fajtájával lehet találkozni a múzeumban, aminek négy fő része van, ebből az egyiket az instant tészta feltalálójának, Momofuko Andónak és életének szenteltek.

Itt egyébként van egy instant ramen műhely és egy tésztagyár is, ahol létre lehet hozni mindenkinek a saját verzióját.

Froggyland

Ezért a múzeumért nem is kell Magyarországról olyan sokat utazni – legalábbis az előzőekhez képest –, hiszen itt van a szomszédban, Horvátországban. Splitben található egy múzeum, melynek a középpontjában a békák állnak. Sőt, a múzeum Magyarországhoz még közelebb áll, ha tudjuk, Mére Ferenc 19. századi magyar preparátor életműve áll a hely középpontjába, 507 az osztályteremben puskázó, teniszező, cigarettázó, varró, vagy épp artistaként hajmeresztő trükköket abszolváló békát nézhetünk meg.

A múzeumról már írtunk korábban cikket, méghozzá ezt.

Bohócok Hírességek Csarnoka

A coulrofóbiások rémálma a következő hely. A wisconsini Baraboo-ban található múzeumot a világhírű és többé-kevésbé ismert bohócoknak szentelik, illetve történelmüket is bemutatják.

Fűnyíró Múzeum

Hol máshol találnánk rá, mint az örök zöld fű európai központjában, Nagy-Britanniában, azon belül is Southportban. Az érdeklődők itt megismerhetik a fűnyírók szerkezetét és történelmét is. Több kiemelt tételt is meg lehet tekinteni, köztük egy egykor volt királyi fűnyírót, amely Károly és Diana fészerében állt.

Múmia Múzeum

Morbid és hátborzongató alkotásokat lehet megtekinteni a mexikói Guanajuatóban, ahol az üveg mögött múmiákat állítottak ki. A kiállítás nem is annyira a múmiák, és azok történetéről szól, mint inkább a városnak, amelyben az 1930-as években emberek ezrei haltak meg egy kolerajárványban.

A holttesteket sietve eltemették, hogy megfékezzék a betegség további terjedését, csakhogy évtizedekkel később a kormány komoly adót vetett ki a sírok karbantartóira, ezért sok áldozatot exhumáltak és raktárakba költöztettek. A városlakók pedig megdöbbentek mennyi holttest maradt ennyi idő után is relatív ép. A tudósok szerint ez az egyedülálló talajösszetételnek és a magas tengerszint feletti magasságnak köszönhető.

A raktárakba gyakoriak voltak a betörések, ezek után döntöttek úgy a városban, hogy inkább mindenkit kiállítanak egy helyen.