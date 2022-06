Ki a férjgyilkos írónő, aki Hogyan gyilkold meg a férjed címmel írt esszét?

Mintha egy Columbo-epizód lenne, melyben a tettest az első pillanattól kezdve ismerjük, tudjuk, hogy nem úszhatja meg, csak az a kérdés, hogyan bizonyítják rá a gyilkosságot. Az írónőt, aki esszét publikált How to Murder Your Husband (Hogyan gyilkold meg a férjed) címmel, életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték a férje megöléséért. De ki valójában Nancy Crampton-Brophy, akinek a fejében mintha elmosódtak volna a fikció és a valóság határai?

Daniel Craig Brophy 2018-as meggyilkolásának felgöngyölítéséhez nem volt szükség zseniális, ballonkabátos nyomozóra. A gyanú szinte azonnal az áldozat feleségére terelődött, aki közel másfél millió dollár (több mint félmilliárd forint) kártérítési összeget készült begyűjteni férje életbiztosításai után. Az ügy pikantériája, ami az egyébként hétköznapi gyilkosságot világszerte a vezető hírek közé repítette, hogy az amatőr írónőként, főként túlfűtött romantikus történeteket közlő főgyanúsított 2011-ben

hosszú esszét publikált Hogyan gyilkold meg a férjed címmel.

Daniel Brophy népszerű séf volt, éves szinten félmillió dollár (kb. 190 millió forint) profitot termelő cégében huszonöt alkalmazott dolgozott. Fő profilja a tanítás volt, diákjai rajongtak érte.

Egy portlandi gasztronómiai iskola tantermében halt meg 2018. június 2-án. Holttestére az aznapi első órára érkező diákok találtak rá, reggel háromnegyed nyolc körül.

Az áldozatot kétszer lőtték meg: az egyik golyó a hátán hatolt be, a másik közvetlen közelről a mellkasán, amikor már a földön feküdt. A rendőrség emberölési ügyben indított nyomozást. A gyanú gyorsan az áldozat feleségére, az akkor 68 éves Nancy Crampton-Brophyra terelődött, a nyomozók azonban három hónapot vártak az asszony letartóztatásával.

Texasi lány

Nancy Crampton-Brophy 1950. június 16-án született a texasi Wichita Fallsban, egy jogász házaspár középső gyermekeként. Miután a helyi középiskolában leérettségizett, a Houstoni Egyetemen közgazdaságtant tanult.

Hozzáment egy rendőrhöz, akinek nem engedte, hogy otthon tartsa terjedelmes lőfegyvergyűjteményét, mert texasi létére irtózott a fegyverektől.

Miután a házasságnak válás vetett véget, Nancy 1991-ben Oregonba költözött, hogy új életet kezdjen. Egyik első dolga volt, hogy beiratkozzon egy gasztronómiai iskolába, ahol az első óráján találkozott Daniel Brophyval. A férfi akkor kezdett el tanítani, neki is az volt élete első órája oktatóként.

Nancy és a nála négy évvel fiatalabb Daniel hamar rájött, hogy egy hullámhosszon vannak. Barátok lettek, sokáig azonban semmi több nem történt köztük, a férfi ugyanis nős volt, és volt egy fia. A házasság azonban megromlott, Daniel és a felesége 1994-ben elvált. A fia, ahogy idősödött, egyre jobban eltávolodott az apjától.

Míg a halál el nem választ

Nancy és Daniel nyolc évvel a megismerkedésük után, 1999-ben óriási lakodalmat csapott. A nő állítása szerint a férfi intelligenciájába szeretett bele, de természetesen az sem hagyta hidegen, amire Daniel a konyhában képes.

A házasság első éveiben Daniel évi 50-60 ezer dollárt keresett tanítással, míg felesége egy évente nagyjából félmillió dollár bevételt termelő catering-céget vezetett. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások hatásai azonban rosszul érintették az üzletet: mivel nem sokan akartak akkoriban partikat, nagyobb rendezvényeket tartani, a catering-cég megrendelései megcsappantak. Nancy a vállalkozás alkalmazottainak közel felét elbocsátotta, és várta, hogy a gazdaság ismét pörögni kezdjen.

A nő a pangás időszakában egyre több időt töltött hobbijával, az irodalommal. Bár már főiskolás korában foglalkoztatta az írás, első műveit csak évtizedekkel később publikálta.

Miután végzett a gasztronómiai iskolában, több írótanfolyamra is beiratkozott, különböző alkotó- és olvasókörök tagja volt. Első saját történeteinek publikálásával mégis várt 2013-ig. Akkor azonban gyors egymásutánban öt, egymáshoz lazán kapcsolódó romantikus regényt jelentetett meg, olyan címekkel, mint The Wrong Husband (A rossz férj), The Wrong Lover (A rossz szerető), The Wrong Brother (A rossz testvér), The Wrong Cop (A rossz zsaru), illetve The Wrong SEAL (A rossz tengerészgyalogos). A kötetek közös alcíme ez volt: Wrong Never Felt So Right (A rossz még sohasem tűnt ennyire jónak).

A nem túl eredeti szövegek szerelemről, ármányról, hűtlenségről, bűncselekményekről, nyomozásokról és millió dolláros életbiztosításokról szólnak. Nancy Brophy összesen kilenc könyvet írt: nyolc regényt és egy tankönyvszerűséget regényírásról, történetszövésről. Mindet saját kiadásban, önköltséges alapon jelentette meg. Bár aprópénzért, kevesebb mint négy dollárért árulta őket, alig néhány tucatnyian vették a könyveit. A regények később mégis regénybeillő szerepben találták magukat, egy valódi gyilkossági ügy bizonyítékainak sorában.

Gyilkos tanácsok

Az azóta eltüntetett, de egy archívumban még fellelhető, Hogyan gyilkold meg a férjed című írás 2011-ben, vagyis Nancy Brophy első regényei előtt jelent meg.

„Mint romantikus író, rengeteg időt töltök azzal, hogy gyilkosságokon, és ennek következményképp a nyomozói munkán gondolkodom” – kezdődik az értekezés, melyben az írónő, bár végig fikcióként írt egy lehetséges gyilkosságról, nagyon is valós érveket és ellenérveket sorakoztat fel a férj meggyilkolása mellett, illetve ellen. Számba veszi a lehetséges indítékokat: „A válás drága, és tényleg osztozkodni szeretnél minden tulajdonodon?” A pénzen kívül motivációként említi a férj erőszakosságát:

Ha a gyilkosság lényege, hogy felszabaduljak, értelemszerűen nem szeretnék miatta börtönbe kerülni. És a jegyzőkönyv kedvéért hadd tegyek még hozzá ennyit: utálom a kezes-lábas overallokat, és a narancs nem az én színem.

Brophy számba veszi a lehetséges módszereket a késtől a lőfegyveren és a fojtogatáson át a mérgezésig, és annak a lehetőségét is felveti, hogy a nő a szeretőjét is megkérheti, hogy végezzen a férjével. Ugyanakkor mindvégig egy krimi stílusában, a fikció szintjétől nem elszakadva ír:

Azt hiszem, sokkal könnyebb emberek halálát kívánni, mint valóban megölni őket. Nem szeretném, ha vér és agyvelő borítaná be otthon a falakat. Ráadásul nem vagyok túl jó abban, hogy mindig emlékezzek arra, mikor, mit hazudtam. Egy dolgot azonban biztosan tudok: a gyilkolás vágya mindannyiunkban ott van, és bárkiből elő lehet csalogatni, ha elég messzire megyünk.

A bíró végül töröltette a világhírűvé vált írást a bizonyítékok közül a Brophy-gyilkosság tárgyalásakor. Egyrészt, mert hét évvel a tényleges gyilkosság előtt íródott, másrészt pedig azért, mert egy írói szemináriumra készült, vagyis aligha volt bármi köze a tárgyalt bűncselekményhez.

Bizonytalan bizonyítékok

Nancy Bropy ellen nem voltak közvetlen bizonyítékok. A nyomozók két 9 milliméteres töltényhüvelyt találtak a gyilkosság helyszínén,

a gyilkos fegyver azonban soha sem került elő.

A rendőrök egy az asszony által bérelt raktárban ugyanakkor találtak egy 9 milliméteres Glock pisztolyt és egy olyan átalakítószettet, mely lehetetlenné teszi a fegyver lenyomozását. A nyomozók szerint, miután végzett a férjével, Nancy kicserélte a fegyvere csövét, hogy úgy tűnjön, a pisztolyt sohasem sütötték el. A nő azt mondta, tényleg soha sem használta a fegyvert, nem is azért vette, hogy lőjön vele, csak egy készülő regénye megírásához akarta tanulmányozni.

A környék térfigyelő kameráinak felvételei alapján tudható, hogy férje halálának idején Nancy a főzőiskola közelében járt az autójával. A nő szerint ez csak véletlen egybeesés lehetett. Brophy azt mondja, a férje halálakor átélt megrázkódtatás miatt részleges emlékezetkiesése van, nem emlékszik mindenre, ami a végzetes napon történt, de egyébként gyakran autózott véletlenszerűen a városban, megállt parkolókban, a járókelőket figyelte, jegyzetelt, mert – ismét csak – anyagot gyűjtött egy készülő regényhez.

A nyomozók szerint Nancy Brophy indítéka a pénz volt, vagyis a férje nevére kötött, közel másfél millió dolláros kártérítéssel kecsegtető életbiztosítások. A nő azt mondta, a feltételezés alapjaiban téves, ugyanis anyagilag felszálló ágon voltak a férjével, vagyis sokkal jobb pénzügyi helyzetben lett volna, ha férje életben marad. Nancy Brophy szerint a férje valószínűleg egy félresikerült rablás áldozata lett. Egy hajléktalan ugorhatott be aznap reggel a tanterem ablakán, hogy gyorsan pénzt szerezzen a bent lévő, magányos, idősödő férfitől, de valami félresiklott.

Az ügy tárgyalása már majdnem a végén tartott, amikor a vád új tanút jelentett be. Egy Andrea D. Jacobs nevű 51 éves elítélt az ügy nyomozóinak azt mondta, hogy az előzetes letartóztatásban ülő Nancy Brophy a zárkában bevallotta neki a férje meggyilkolását. A tanúk padján azonban Jacobs már azt mondta, nem is beismerő vallomás volt az, inkább csak egy félreérthető elszólás.

A rossz feleség

A tizenkét tagú esküdtszék a múlt hónapban bűnösnek találta Nancy Brophyt, a bíró pedig június 13-án életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte. A 71 éves asszony leghamarabb huszonöt év után bocsátható feltételesen szabadlábra. A nő ügyvédei bejelentették, fellebbezni fognak az ítélet ellen.

A hazugságot, a csalást és a lopást választottad, és végül meggyilkoltad a legnagyobb rajongódat. Te magad vagy – hogy tőled idézzek – a rossz feleség

– nyilatkozta az ítélethirdetés előtt Nathaniel Stillwater, Daniel Brophy fia.

(Cikkünk az Oregon Live, a CNN, és a BBC cikkei alapján készült.)