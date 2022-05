Vilmos herceg saját arcképével ellátott pénzérmét kap 40. születésnapjára

Június 21-én tölti be a 40. születésnapját Vilmos herceg, a brit királyi pénzverde ennek apropóján előre bejelentette, hogy a herceg tiszteletére legyártanak egy különleges pénzérmét. Annak tetején ugyanis Vilmos arcképe lesz egy 40-es számmal, hátoldalán pedig II. Erzsébet királynő portréja.

A mostani pénzérme amiatt is különleges, mert ez az első alkalom, hogy Vilmos egyedül szerepel egy ilyenen: korábban, még 2011-ben feleségével, Katalin hercegnével együtt rákerült egy érmére az esküvőjük miatt.

In 2022, His Royal Highness The Duke of Cambridge celebrates his 40th birthday! 🎉 We are delighted to celebrate with a new coin design… https://t.co/Mgk8jqjXeR @KensingtonRoyal pic.twitter.com/CfSTJk4yTW

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) May 23, 2022