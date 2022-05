Befogadtak egy ukrán menekültet, tíz nap múlva a kétgyerekes apa lelépett a nővel

Szófija Karkagyim lvivi otthonát hagyta maga mögött, hogy még az elején elkerülje az orosz invázió borzalmát. Családjával fogadta be őt egy biztonsági őr, aki a brit kormány menekülteket befogadó programjára jelentkezett még egy hónapja, de aztán türelmetlenné vált, és a közösségi oldalakra is kirakta, hogy szívesen befogadnának valakit.

Tíz nap telt el, hogy a 29 éves Tony Garnettéknél lakott Karkagyim, a férfi otthagyta párját és két gyerekét és elköltözött Karkagyimmal.

– nyilatkozta a Sunnak a férfi. A 22 éves Szófija annyit tett hozz: „ilyen dolgok megtörténnek”.

'I dumped partner for Ukrainian refugee days after she moved in with us' https://t.co/PzJEeUhW8K

