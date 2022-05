Vastag Csaba megmutatta a barátnőjét

Hónapok óta járnak együtt, már össze is költöztek.

Vastag Csaba és párja, Evelin tavaly ősszel ismerkedtek meg. Elmondásuk szerint szerelem volt első látásra, bár ezt csak később ismerték be egymásnak. Evelin nem a showbizniszben tevékenykedik. Jelenleg tanul, emellett pedig a saját vállalkozását is igyekszik beindítani, hogy anyagilag teljesen független lehessen. Három nyelven is anyanyelvi szinten beszél.

Jól beszélek angolul, elég gyorsan megtanultam felsőfokon héberül, és gyerekkorom óta anyanyelvi szinten beszélem a beás nyelvet

– mondta a Story magazinnak.

A pár azt is elárulta a lapnak, hogy amint csak lehetőségük nyílt rá, összeköltöztek. Evelinnek ugyan kezdetben furcsa volt az énekest körülvevő állandó figyelem, mára hozzászokott ehhez. Bár továbbra is tartja, hogy nem könnyű szerep „Vastag Csaba barátnőjének lenni”.

Lánykérés még nem volt, de mindketten úgy érzik, hogy egymás mellett szeretnék leélni az életüket. Nagy családra vágynak, legalább négy gyerekkel.

Tudom, hogy most találtam meg a másik felemet, ezért úgy érzem, hogy megértem arra, végre nekem is legyen saját családom. Eddig igyekeztem mindent tökéletesen csinálni, soha nem elégedtem meg félmegoldásokkal, ezért hiszek abban is, hogy az apaság igazán nekem való. Vagy legalábbis megpróbálok majd mindent megtenni, hogy jó apa legyek, és mindig számíthassanak rám a gyerekeim

– mondta az énekes.