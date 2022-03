Ukrajnáért demonstráltak a paralimpia megnyitója előtt

A békéért demonstráltak ukrán atléták a pekingi téli paralimpiai játékok pénteki megnyitóünnepsége előtt – írja a Reuters.

A sportolók háborúellenes molinókat tartottak maguk előtt és azt skandálták, hogy “Békét Ukrajnának!”.

A demonstrációt hatalmas tapssal fogadta a stadion.

‘Peace for Ukraine’: Ukrainian Paralympian athletes appeal for peace with chants and banners at the Beijing #Paralympics https://t.co/CMQr7bcY1D pic.twitter.com/U1lg0oYAFw

— Reuters (@Reuters) March 4, 2022