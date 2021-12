Miller Dávid az X-Faktor műsorvezetéséről: Sokáig nyomasztottam magam azzal, hogy túl nagyot vállaltam

Már a castingon tudta, hogy ezt akarja csinálni.

A szombaton véget ért X-Faktor tizedik szériájának műsorvezetője Miller Dávid volt, akit egy ideje már ugyan láthatunk a Reggeliben is, de egy olyan kaliberű műsorban, mint a tehetségkutató, most először próbálhatta ki, magát ugyanebben a szerepkörben. A döntő után Instagram-oldalán osztotta meg gondolatait és tapasztalatait az elmúlt időszakról. Elmesélte, hogy a castingon már érezte, hogy nagyon szeretné, ha rábíznák ezt a feladatot, és különben is élvezi, ha mély vízbe dobják, és úgy kell teljesítenie.

Rengetegszer éreztem azt, hogy nem fogom tudni legyőzni. Sok hétig, hónapig nyomasztottam magam azzal, hogy túl nagyot vállaltam. Próbáltam hinni barátoknak, a családomnak, a kollégáimnak, akik szerettek velem dolgozni, és próbáltak lelket önteni belém ha esetleg bizonytalan voltam

– írta, és azt is hozzátette, büszke saját magára, de úgy fogalmazott, „tudja, hogy bizonytalan” volt és azt is érzi, hogy „kész lenne”.