Rúzsa Magdi csak a szülés után dönt ikrei nevéről

Az énekesnő szeptemberben osztotta meg a nyilvánossággal, hogy hármas ikreket vár, néhány hete pedig már azt is tudni lehet, hogy két fiú és egy kislány fog születni.

Legalábbis az orvosok így látják, ám Rúzsa Magdi úgy gondolja, hogy a nemek aránya csak akkor lesz biztos, ha már világra jöttek a babák. Férjével éppen ezért csak az utolsó pillanatban döntenek a nevekről.

Először arra készültünk, hogy két kislány és egy kisfiú cseperedik a pocakomban. Bajban voltunk, hogy két tetsző lánynevet találjunk, ám épphogy meglett a befutó az orvos közölte, hogy két fiút és egy kislányt lát. Ezért már úgy vagyok vele, hogy kiderül, ha világra jöttek. Addig is lelkesen gyűjtjük a neveket egy excel táblázatba és majd választunk akkor, amikor megszületnek

– mondta a Sláger Fm-en Rúzsa Magdi, aki a babaholmik beszerzését is halogatja.

Mindig is babonás voltam, így a szülés kapcsán is megvan a babonám. Nem igazán vettem még semmit a gyerekeknek. Persze lesz, amit muszáj lesz beszerezni és van is, amivel elkezdtünk foglalkozni, de ha lehetne az utolsó pillanatig várnék mindennel. Szívem szerint mikor már megszülettek telefonálnék a kórházból, hogy igen, minden rendben, mehet a gyerekszoba berendezése. Persze ez nem így lesz, de úgy vagyok vele, hogy a legtöbb dolog majd úgyis a helyére kerül, amikorra kell neki.