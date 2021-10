A nők más okból néznek pornót és más típusút, mint a férfiak

Kevesen tudják, de a nők nemi szerve is reagál a pornóra – akkor is, ha csak látják a videót és nem nyúlnak magukhoz.

Az idei Everness fesztiválon – a pornóról tartott előadásom közben – merült fel a nők és a pornónézési szokásaik témakörében az a kérdés, hogy vajon a nők pornónézési szokásai mennyiben mások, mint a férfiaknál. Továbbá, hogy vajon ugyanannyira meghatározza-e a szexuális viselkedésüket, mint a férfiak esetében. A válasz röviden az, hogy mások a nők pornónézési szokásai, de nem sok az eltérőség. A szexuális életet pedig legfeljebb az befolyásolhatja, hogy túlzottan hozzászokhatnak a nők a csiklón keresztül megélt orgazmushoz, ami azért nem annyira jó dolog, mivel a legtöbb férfi az ágyban behatolással szeretné gyönyörhöz juttatni a nőt. Márpedig sajnos sem a vibrátorok erősségét, sem azok sebességét nem képes utánozni a pénisz, ráadásul sok megszokott szexpózban elérhetetlen a csikló kézi izgatása.

A nők pornónézési szokásairól sok éven keresztül alig akadt kézzelfogható adat, legfeljebb annyit lehetett sejteni, hogy ők is nézik. És nemcsak azért, mert tudni akarják, hogy a férfiak mit néznek, hanem azért is, hogy saját magukat gyors kielégüléshez juttassák. A nők pornónézési szokásairól a leghamarabbi és talán legpontosabbnak nevezhető adat 2019-es. A világ egyik leglátogatottabb pornóoldala, a Pornhub 2019-es statisztikája szerint nézőik nagyjából harmada nő. Eszerint a statisztika szerint vannak országok (például Grönland vagy Ecuador), ahonnan átlag feletti a nők érdeklődése az oldal iránt, más országokban évről évre nagyobb a nők érdeklődése a pornóoldal iránt –például Argentína, Brazília és Mexikó is ilyenek. A kérdés ilyenkor jogosan merül fel: mit néznek és miért nézik a nők, ha pornót keresnek az interneten?

A nők tovább nézik egy kicsit, mint a férfiak

Ha józan ésszel átgondoljuk az egész pornónézés kérdését, akkor a nők egy része feltehetően a partnerével együtt néz időnként pornófilmet, újítás céljából. Feltehetően az egyedülálló nők öncélra használják a pornóvideókat, vizuális stimulálóként – ezt a hazai szexológusok, szexuálpszichológusok a klienseiken keresztül alá is tudják támasztani. A fentiek mellett biztos, hogy van egy nagyfokú kíváncsiság is sok nőben, vagy akár a fiatal lányokban. A fiúk/férfiak már egészen korán, akár 12 évesen is hozzáférnek a pornóhoz, és elég hamar eljut a fiatalabb lányokhoz is, akik az ismerkedések, első szerelmek és a szexuális tapasztalatlanságuk miatt nézhetik a pornót: tudni akarják, mi is ez a műfaj. Azaz a fiatal felnőtt nők is kíváncsiak lehetnek arra, mi is az orális szex, hogy néz ki egy közösülés, mit csinálnak a férfiak és mi is az, ami a férfiakat felizgathatja szex közben. Sokan a kellő tapasztalat hiányában a pornót választják elsődleges tájékozódási pontként, hogy ha szituációba kerülnek, ne legyen ismeretlen a terep – ezt köszönhetjük a megfelelő szexedukáció hiányának is.

Bármilyen okból is néznek pornót a nők, az biztos, hogy egy kicsit több ideig nézik mint a férfiak. A Pornhub 2019-es statisztikája szerint a női felhasználók az oldalon átlagosan 23 másodperccel tovább nézik a pornófilmeket a férfiaknál, egy 2016-os kutatás szerint az átlagos férfi alkalmanként 5-10 percet tölt a pornóoldalon. Az eltérőséget megerősíti egy korábbi kutatás, ami a The Cut magazinban jelent meg 2017-ben: egy tízéves periódust felölelő statisztika szerint a nők átlagosan naponta 1 perc 14 másodperccel több időt töltenek a videók nézésével. Ez azért is lehetséges, mert a női testnek kicsit tovább tart a bemelegítés, és bár amíg a partnerrel való szeretkezésnél akár húsz percnyi előjáték is szükséges lehet, az önkielégítéshez úgy tűnik, kevesebb is elég.

Arról is van adat, hogy mennyi idő szükséges a nőknek arra, hogy a pornónézés közben bemelegedjen szó szerint a nemi szervük tájéka: egy 2006-os kanadai kutatás szerint amíg a férfiak alteste 665 másodpercen belül melegszik fel, addig a nők szeméremtájékának 743 másodperc szükséges. És ez a hőfok valóban mérhető, a kutatásban két Celsius fokkal emelkedik mindkét nem nemi szerve pornónézés közben, izgatás nélkül. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a testünk akkor is reagál a pornófilmek látványára, ha semmilyen különösebb izgatás nem történik közben.

És érdeklik őket a leszbikusok és a melegpornó is…

A Pornhub saját statisztikája szerint az oldalt látogató nők nagy része a lesbian (azaz leszbikus) kategóriát kedveli, ezt követi a popular with women (népszerű női) kategória, majd a japanese (japán) and threesome (hármas). Arra is van adat, hogy mik azok a tényleges pornóbeli cselekvések, amiket a női felhasználók jobban kedvelnek a férfiaknál: pussy licking (azaz puncinyalás), solo male (férfi szólózik), fingering (ujjazás), de a sorban megtalálható még az ollózás, a biszex férfiak és a gangbang is. (Erről az adatokat ide kattintva lehet megnézni.)

A pornósztárok közül a legnépszerűbb a nők körében egy melegpornós: Zilv Gudel. Nincs ezen mit csodálkozni, a pornófogyasztó nők 37 százaléka néz melegpornót a Pornhubon. Jogosan tesszük fel a kérdést, hogy vajon miért és mennyire van köze a fantáziához? Ennek pusztán az lehet az oka, hogy a heteroszexuális nőknek feltehetően vonzó lehet a szép testű férfiak látványa, gerjesztően hathat. A gaypornók női látogatói miatt sem szabad általánosítani azzal kapcsolatban, hogy a szexuális fantáziánk mennyire lehet összhangban a pornónézési szokásokkal, hiszen a felnőttfilmeknél készen kapjuk másvalaki fantáziáját. Amíg a saját fantáziánkat használva általában olyasvalakiről kezdünk el fantáziálni, akibe bele vagyunk zúgva, és azt képzeljük el, hogy vele együtt élünk meg valamilyen szexuális tevékenységet. Olyan helyszínen és olyan cselekvésekről fantáziálunk, ami sokkal közelebb állhat a valósághoz. Ezek a saját fantáziák a pornóval ellentétben segítik az orgazmus eléréséhez vezető utat és szó szerint felkészítik agyban a nők testét a valós szexre.

A pornónézési szokások eltérősége a férfiak és a nők között nemcsak a kategóriákban hanem a nézett pornószínésznők esetében is egyértelmű. A nők abszolút kedvence Lana Rhoades, Mia Khalifa és Riley Reid, ők a top három. Mindhárman nőiesek, homokóra alkatúak, barna hajúak, és ha nem számítjuk a mellimplantátumokat és a sminket, akkor akár a szomszédlány típusba is beleillenének. Ergo könnyebben tudnak velük azonosulni és jobban befogadhatják magát a műfajt.

Ahogy a statisztikákból látható, van különbség a nemek közt a pornónézési szokásokat tekintve, viszont van egy lényeges dolog, amiben közösek vagyunk: ahogy a férfiaknál, úgy a nőknél is kialakulhat függőség, bár a leggyakrabban nem ez okozza a fő problémát a partnerrel való szexben, hanem a megszokott módon való önkielégítés. A nőknél a csiklófixáció miatt nehéz lehet elérni a behatolás közbeni orgazmust – sokan tényleg ezzel az elvárással állnak minden szexhez –, legalábbis úgy biztosan nehéz, ha közben a csikló izgatása elmarad. A pornófilmekkel nemcsak emiatt jó óvatosan bánni nőként is: jó, ha megmarad a saját szexuális fantáziánk, hiszen ez adja majd meg a partnerrel való szexuális élet varázsát is.

