Videókon a Seattle feletti „fényjelenség”, amiről senki nem tudta, mi lehet

Nem tudták mire vélni a Seattle-ben és környékén élők, hogy május 4-én este 9 után nem sokkal fénylő objektumokat láthattak az égen. A közösségi médiában rögtün megjelentek az első videók és fotók a szokatlan jelenségről, a New York Post idéz néhány Twitter-bejegyzést:

Just saw this UFO flying above Alki Beach in Seattle. Can anyone identify what it may be? pic.twitter.com/2hltsGG1l9

— Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) May 5, 2021