Tévedsz, ha azt hiszed, hogy Emily Ratajkowski szeletelt sajtot simogatott fel az arcára

Még ha nagyon úgy is néz ki.

A szülés után egy héttel már csúcsformában lévő modell egy rövid szünetet tartott anyai teendőiben és kényeztetésként bepromózótt egy két darabból álló arcmaszkot a közösségi oldalán.

Kapcsolódó Vita kerekedett Emily Ratajkowski szülés utáni teste miatt Sokak szerint nem egészséges azt mutogatni, hogy egy héttel a szülés után már lapos a modell hasa.

Első ránézésre viszont Emily Ratajkowski fényes sárga maszkja inkább tűnik szeletelt sajtnak és ezt egy rakás kommentelő is megjegyezte. Bár volt, aki lasagne tésztának nézte és akadt, aki azt írta, hogy Ratajkowskinak még ez is jól áll. Ha másra nem is, arra biztosan jó volt a poszt, hogy felvidítson minket.