Emily Ratajkowski szoptatós fotója olyan közelről készült, hogy ki kellett kockázni a részleteket

A modell nem tud betelni a fiával.

A modell két hete szülte meg első gyerekét, de úgy tűnik, hogy továbbra sincs olyan dolog, amit már túl intimnek tartana megosztani a nyilvánossággal.

Kapcsolódó Vita kerekedett Emily Ratajkowski szülés utáni teste miatt Sokak szerint nem egészséges azt mutogatni, hogy egy héttel a szülés után már lapos a modell hasa.

Kilenc hónapos terhesen még aktfotók készültek róla és azt is megmutatta követőinek, hogy nézett ki a szülőágyon két nyomás között. Kisfia érkezését egy szoptatós fotóval tudatta és most egy újabbat posztolt gyereke táplálásáról, de ez már annyira közeli volt, hogy Emily Ratajkowski maga is jobbnak látta, ha kikockázza a mellbimbóját, így az Instagram sem tudja felelősségre vonni.