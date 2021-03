Sokak szerint Emily Ratajkowski a Rocky-sorozatból merítette a gyereke nevét

Sylvester Apollo lett a keresztneve.

Csütörtökön számoltunk be arról, hogy megszületett Emily Ratajkowski első gyereke. Természetesen Instagramon osztotta meg a hírt követőivel, ahogy azt is elárulta, hogyan nevezték el a babát: Sylvester Apollo Bear. Ha valakinek ismerősen csengene a név, nincs egyedül, hiszen azóta rengeteg twitterező azon tűnődik, hogy Ratajkowski vajon titokban a Rocky-filmsorozat legnagyobb rajongója, hiszen van rá esély, hogy innen inspirálódott a névvel kapcsolatban. Már csak azért is, mert a Rocky-t megformáló színész nyilván Sylvester Stallone, Apollo Creed pedig a filmbeli riválisának neve.