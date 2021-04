Sáfrány Emese is kezdi érezni a terhesség okozta kellemetlenségeket

A légtornász közösségi oldala mostanában inkább egy kismama bloghoz hasonlít, olyan gyakran számol be állapotáról. Sáfrány Emese jelenleg 25 hetes terhes és a növekvő hasa miatt most már elkezdte megérezni a korlátait.

Rengeteg könyvet, cikket olvashatunk el a várandósság előtt, de egészen addig nem fogod teljesen megérteni, milyen érzés is valójában babát várni, amíg te magad át nem éled… bár szerintem igazán jól megfogalmazni akkor sem lehet… Azt, hogy milyen különleges és gyönyörű érzés számomra, már sokszor elmondtam. Azt azonban még nem, hogy mennyire fura megtapasztalni, hogy egyedül bekötni a cipőmet, vagy felvenni a kulcsomat a földről már nem megy olyan egyszerűen, az alvásról nem is beszélve, pedig még 3,5 hónap van hátra. Összességében ezzel a pár apróbb »kellemetlen« dologgal együtt is azt mondom: imádok várandós lenni!