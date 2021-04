Mindenki zokogott a kemerovói tűzvész után – valaki az örömtől, más a gyász miatt

Hatvan ember – köztük harminchét gyerek – halt meg a Zimnyaja Visnya bevásárlóközpontban. Mi vezetett ehhez a szörnyűséghez? A tragédia évfordulóján erre kerestük a választ.

2018. március 25-én tűz ütött ki a nyugat-szibériai Kemerovo Zimnyaja Visnya (Téli meggy) nevű bevásárlóközpontjában.

Az 1600 négyzetméteres területen a tűzoltók tizennégy órán át küzdöttek az égő tűzzel, amelynek során beomlott az épület harmadik emeletének teteje.

A legfiatalabb áldozat kétéves volt.

Az épületben a tragédiát megelőzően már két alkalommal is történt tűzeset: 2003-ban a tetőszerkezet beomlott a lángoktól, 2013-ban egy halálos áldozata is volt a tűznek. Ekkor még a Kemerovói Édesipari Kombinát működött az épületben.

Olvadással kezdődött

Néhány héttel a tragédia előtt elkezdett melegedni az idő, a hó elolvadt. A plázába is beszivárgott a víz a tetőn keresztül, a vezetékek benedvesedtek, de ez különösebben nem zavarta a fenntartókat, legalábbis annyira biztosan nem, hogy megkezdjék a javítást. Az sem okozott fennakadást, hogy a játszóház lámpái olykor kialudtak. A katasztrófa előtt többször is tévesen riasztott a tűzjelző,

emiatt végül kikapcsolták a berendezést.

Március 25-én 15:59-kor rövidzárlat keletkezett a játszóház labdamedencéje felett: a lámpa egy izzó alkatrésze a játékok közé esett. Perceken belül füst borította be az emeletet, az emberek egymást taposva a főbejárathoz vezető lépcsőhöz rohantak, tumultus és pánik alakult ki.

Az első bejelentések 16:04-kor érkeztek a katasztrófavédelemhez, a telefonáló szemtanúk arról számoltak be, hogy dől a füst a bevásárlóközpontból. A plázából egyszerre távozó tömeg miatt a környéken hatalmas dugó alakult ki, ami nehezítette a mentőket a baleset helyszínének megközelítésében. A füst percek alatt megtöltötte a plázában üzemelő mozit is. Mivel a tűzjelző nem működött, a jegykezelők rohantak be a termekbe, és ők kiabálták a bent tartózkodóknak, hogy tűz van.

A kettes terem nézőinek azonban valamiért nem szóltak.

A vetítés után a nézők elindultak volna kifelé, ám az ajtó mögött már minden füstben és lángokban állt. Mivel akkor pont a Sherlock Gnomes című animációs filmet vetítették, a nézősereg jórészt gyerekekből állt. Az egyik vészkijáratot sikerült kitörniük a nézőknek, de már ott is tombolt a tűz, úgyhogy nem tudtak mást tenni, mint várni a segítségre. Nagyjából tizenöt perc után egyre többen veszítették el az eszméletüket.

Ebben a teremben – egy kivételével – az összes néző életét vesztette, összesen harminchatan haltak meg – az egyetlen túlélő, Mihail Truszov megpróbálta a vészkijáratot szabaddá tenni a mentőknek, de végül ő is elvesztette a füstben az eszméletét. Őt még sikerült megmenteni, két lánya azonban a moziteremben maradt.

Minden körülmény a rettenetes végkifejletnek kedvezett

Rengeteg tényező közrejátszott abban, hogy ennyire súlyos katasztrófahelyzet alakult ki. Nem működött ugyanis:

a tűzjelző,

az automata tűzoltó rendszer,

az evakuálás (az eljárás alá vont egyik biztonsági őr a kihallgatásán többi között azzal védekezett, hogy nem is volt munkaszerződése, a feladatairól csak szóban tájékoztatták, és nem rendelkezett megfelelő információval arról, hogy ilyen esetekben mit kell tennie),

a vészkijáratok nagy része pedig zárva volt.

Ráadásul több ajtót eltorlaszoltak a pláza bérlőinek limlomjai.

Az így is hihetetlen szerencsétlen együtt álláshoz még az is hozzátartozik, hogy a tűzoltók sem voltak a helyzet magaslatán: egy helyszínre érkező apa, Alekszandr Ananyjev – akinek három gyermeke a moziban volt – jelezte nekik, hogy melyik lépcsőn lehet a leggyorsabban megközelíteni az emberekkel teli termet. El is indultak, ám egy biztonsági őr közölte, hogy ő tudja, hol keletkezett a tűz. A tűzoltók innentől már nem az apára hallgattak: hiába kérte, hogy az embereket mentsék, azt a választ kapta, hogy először a tűzfészket kell oltaniuk. A tűzoltók vezetője ezután az épület túlsó bejáratához küldte az embereit, akik az emeletre feljutva zárt ajtóba ütköztek, így vissza kellett térniük, és végül az apa által korábban ajánlott útvonalon jutottak be a terembe.

Ám addigra már túl késő volt.

Ananyjev közben körbe-körbe szaladgált, és kérdezgette a tűzoltókat, kihozták-e a gyerekeit. Mindegyikük azt mondta, hogy vittek ide-oda gyerekeket, de több mint egy órával azután, hogy felcsaptak a lángok, az apa rájött, nincs mit tenni. Felhívta a párját, és kimondta azokat a szavakat, amiknél nincs szörnyűbb:

Mind a három gyerek meghalt.

Kemerovo hőse

A Fontanka.ru cikke a katasztrófa-egészségügyi központ igazgatóját, Kszenyija Ragyivilkót idézi:

A Zimnyaja Visnyából leginkább a várakozó emberek arcára emlékszem.

Ragyivilko azt mondja, azon a listán dolgozott, amibe a katasztrófa után élve előkerült emberek nevét jegyezték fel. Sokan csak később adtak életjelt, mert a pánikszerű elmenekülés után a városban keringve nem sejtették, hogy rokonaik a helyszínen fogják keresni őket. Érzelmi hullámvasút volt Ragyivilko számára, ahogy nézte a könnyező embereket, hiszen volt olyan családtag, aki örömében zokogott, amikor élve előkerült egy rokon, mások pedig már gyászolták az áldozatokat.

A tragédiával kapcsolatban sokszor előkerül egy színházi ember, Jevgenyij Polinszkih neve. A Kemerovo hőseként emlegetett fiatal férfi tánc- és drámaiskolát vezetett a Zinyaja Visnyában. Március 25-én nem dolgozott, mégis beugrott a plázába. A játszóházban a saját szemével látta, hogy égnek a játékok: elszaladt, hogy kerítsen egy poroltót, de sehol nem talált. (Csak hogy még egy tragikusan peches körülményről szót ejtsünk: később a fotókon már látta, hogy a teremben is volt egy tűzoltó-készülék, csak épp eldugva az asztalok és a játékautomaták között.) Polinszkih volt az, aki sorra hozta ki a gyerekeket a lángoló épületből. A katasztrófavédelem adatai szerint harminc gyerek neki köszönheti az életét, de ez a szám a valóságban jóval nagyobb is lehet.

Polinszkih verziója szerint egyébként nem kizárt, hogy egy gyerek tehető felelőssé a tűz kialakulásáért. Szintén szándékos gyújtogatásra gyanakszik Aman Tulejev, a Kemerovói terület – a tűzeset után lemondott – exkormányzója is, aki szerint gyanús, hogy az épületben olyan gyorsan hatalmas területen csaptak fel a lángok.

Tudták, hogy semmi sincs rendben

Polinszkih rendszeresen tanúskodik a tűzesettel kapcsolatos perekben – merthogy ezek a mai napig zajlanak. A tragédia után öt embert vettek őrizetbe: az épületet birtokló cég műszaki igazgatóját, a bérlőt, akinek az üzlethelyiségében kialakult a tűzfészek, a tűzvédelmi rendszert biztosító szolgáltató vezetőjét és alkalmazottját, valamint a biztonsági őrt, aki kikapcsolta a tűzriasztót és a tűzoltórendszert. Jelenleg összesen tizenöt ember, köztük a bevásárlóközpont vezérigazgatója és a plázát tulajdonló cég vezetője ellen zajlik eljárás.

A tragédia után lapunk is beszámolt arról, hogy az üzletközpont engedély nélkül épült fel, a bevásárlóközpontot birtokló Kemerovói Édesipari Kombinát vezérigazgatója, Julija Bogdanova pedig szemet hunyt a tűzvédelmi rendszer hiányosságai felett, noha beosztottjai többször felhívták a figyelmet azokra.

Ítélethirdetés a közeljövőben nem várható. Az elhunytak hozzátartozói pénzbeli kártérítést kaptak – ez azonban aligha nyugtatja meg a gyermekeiket elveszített szülők lelkét.