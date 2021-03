Rejtélyes hangrobbanás rázta meg délnyugat-Angliát

A rejtélyes robbanást Dorset, Somerset és Devon egyes részein is lehetett hallani. A brit Védelmi Minisztérium azt közölte, valószínűtlen hogy a légierő (RAF) valamelyik gépének lenne köze az incidenshez – írja a BBC.

Egy dorchesteri férfi biztonsági kamerája rögzítette hangrobbanást. A férfi a videót közzétette a Twitteren.

Massive bang over #Dorchester around 20 minutes ago. Any sound nerds know what it is? #Dorset. pic.twitter.com/tHnHEifhhF

— Ollie Peart (@Ollieep) March 20, 2021