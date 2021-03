Több mint 400 millió forintnyi összeget adott ki azért, hogy Kim Kardashian hasonmása legyen

Testét „kiigazította”, ruhatárát lecserélte.

Egy nő akkora megszállottja Kim Kardashiannek és családjának, hogy tulajdonképpen minden határ nélkül dobja ki a pénzt csak azért, hogy minél jobban hasonlítson kedvencére.

A londoni Chaly D.N. azt állítja, hogy csaknem 1,3 millió dollárt, vagyis úgy 400 millió forintot adott ki luxuscikkekre: ruhákra, táskákra, cipőkre, hogy azt viselje, amit Kim Kardashian is.

Az influenszer azt mondja, egy nap a semmiből bukkant rá Kardashian Instagram-oldalára, és észrevette, hogy hasonlítanak.

Úristen, ez én vagyok!

– emlékezett vissza erre a pillanatra a truly videójában.

Azóta folyamatosan az amerikai celeb inspirálja, és ez meg is látszik, napi szinten megállítják azzal, hogy ő Kim, vagy sem. „Mindig megállítanak, hogy fotót készíthessenek velem. Szeretem a figyelmet, hogy azt mondják, Kimre hasonlítok.”

Chaly D.N. azt is állítja, hogy a hasonlóság miatt nem műtötték meg, „csak” botox-kezelésen és különböző feltöltéseken van túl miatta.

Nem próbálok meg úgy kinézni, mint ő, egyszerűen eredetileg úgy nézek ki.

A truly Hooked on the Look videósorozatában megmutatta az influenszer, melyek a legdrágább cuccok, amiket Kardashian miatt szerzett be, olyan márkáktól, mint a Balmain, Gucci vagy a Prada. Családja és barátai aggódnak, hogy túl sokat költ, de őt nem érdekli túlzottan. Egy 3 millió forintot érő műszörme Givenchy-kabát is teljesen megérte neki.

Ha ez van rajtam, úgy érzem magam, mint Kim Kardashian.

Ugyanakkor aggasztja Chaly D.N-t, hogy a celeb iránti szeretete és a hasonlóság miatt elveszítheti a saját identitását. Online ezért is próbálja feltárni a saját identitását, mondja ő.