Valahogy emésszük meg: ma 20 éve, hogy bemutatták a Szívek szállodáját

Amúgy miért lett ez a magyar címe?

2000. október 5.

Ez volt az a dátum, amikor a The WB Television Network először sugározni kezdte a Gilmore Girls (magyarul: Szívek szállodája) című sorozatot. A széria hét évadot és 153 epizódot élt meg, majd 2016-ban kapott egy kvázi folytatást Gilmore Girls: A Year in the Life címmel, ami négy epizódot jelentett.

Melissa McCarthy például ebben a sorozatban tett szert világhírű ismertségre. Két éve készítettünk egy galériát a szereplőkről és az évek múlásáról:

Nem mellesleg itt van az intró, amit mindnyájan akartatok látni és hallani ebben a cikkben:

Kiemelt kép: ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFP