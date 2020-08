Maszkviselést kért a nyugdíjas a futártól – pofont kapott

Biztonsági kamera rögzítette egy floridai nyugdíjas és egy futár összetűzését.

Augusztus 4-én történt az eset a Miami Beachben: a kézbesítő becsengetett Ray Breslin lakásába, a 73 éves férfi kiment, hogy beengedje az Amazon alkalmazottját. Mivel azonban a futár nem viselt arcmaszkot, a nyugdíjas jelezte, hogy sajnos így nem léphet be az épületbe

„Elnézést kérek, de maszkot kell felvennie” – mondta a lakó az Independent cikke szerint, amire a futár azt válaszolta: „Csak kézbesítek”. Breslin jelezte, hogy a csomagot hozó férfinak ettől függetlenül fel kell vennie a maszkot. A futár betolta a lábát a résnyire nyitott ajtón, a nyugdíjas pedig kitessékelte őt.

Ezek után a kézbesítő visszatért a kocsihoz, és maszkban tért vissza. Breslin azt hitte, minden rendben lesz, de ezek után durvult el igazán a szituáció, aminek a végén a futár a telefonjával fejbe vágta a nyugdíjast.

Az esetet rögzítették a kamerák.

A 73-year-old resident at a Miami Beach condo said he refused to let an Amazon driver into the building without a mask. When the man came back with a mask, he was seen shoving the man in the face.

STORY: https://t.co/bGWs3Qdkne pic.twitter.com/Xkr7NOVU8W

— WSVN 7 News (@wsvn) August 25, 2020