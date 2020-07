Szmájlit vetítettek a brit parlament oldalára

Az emoji világnap (július 17.) estéjén egy több mint 25 méter széles szmájli jelent meg a brit parlament oldalán. A kivetített sárga fejecskével a mosolyra és a pozitív hozzáállás fontosságára szerette volna felhívni a figyelmet a Ciaté London cég, akik egy rúzst és szempillaspirált viselő emojit választottak.

A The Sunnak nyilatkozó járókelők elmondása szerint a kezdeményezés célba ért, többek napját is felvidította a látvány. Egy kutatás szerint a brit felnőttek egy nap 11 alkalommal mosolyognak, életük során összesen több, mint 250 ezerszer.

Huge smiley projected onto Houses of Parliament for World Emoji Day https://t.co/8kgrXvVp26 pic.twitter.com/NV3RykZXnI

— Daily Mirror (@DailyMirror) July 17, 2020