Diszkófények őrzik az elefántok és az afrikai gazdák közötti békét

Napelemmel működő diszkólámpákkal tartják távol a botswanai Chobe nemzeti park elefántjait a földjeiktől a környékbeli gazdák. Egy kutatócsoport, 2016-ban az ausztrál Tempe Adams vezetésével választott ki 18 gazdaságot a nemzeti park közelében. Felükben kihelyezték színes, villódzó fényeket, felükben nem, majd két éven át gyűjtötték az adatokat az elefántok betöréseiről.

Összesen 104 incidenst jegyeztek fel, melyek 75 százaléka az érintetlen területeken történt, vagyis a diszkófények hatékony védelmet jelentenek – írja weblapján az RFI francia közszolgálati rádió.

Out now! Panic at the disco: solar-powered strobe light barriers reduce field incursion by African #elephants in Chobe District, Botswana

Read Adams et al.’s latest research: https://t.co/865hiRo6ab @HWConflict

📹@TempeAdams /Elephants Without Borders pic.twitter.com/KmBzwK6Fhu

— Oryx (@OryxTheJournal) July 3, 2020