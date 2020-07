Csak ha közelebbről megnézed, akkor tűnik fel, mit hord ez a srác maszkként

A Twitteren kezdett terjedni az a fotó, amelyen egy fiatal srác Dublin külvárosában, egészen pontosan Howth-nál egy alsónadrággal takarja el az arcát. A fiú nem nagyon zavartatta magát, sok embernek fel sem tűnt, hogy mit visel, de akinek feltűnt annak felejthetetlen pillanatokat okozott.

A szemtanú szerint senki nem szólta meg a fiatalt azért, mert egy gatyát szorított az arcához.

Why bother wearing a face mask when a pair of your Ma’s knickers does the job😷😂😂😂😂 pic.twitter.com/yRj2vW1fvp

— CianBrady (@CianBrady96) July 9, 2020