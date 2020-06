Krizsó Szilvia szerint az influenszerek miatt posztolnak a 14 éves kislányok pucsítós fotókat

Amikor belenézett az első magyar realitybe, azt gondolta, itt a világvége.

Az eddigiekhez képest mindenképpen váratlan vendége volt Kovalcsik Ildikónak, vagyis Lilunak a sminkekről beszélgetős YouTube-sorozatában, mert most nem egy újabb színésznővel vagy énekesnővel, hanem Krizsó Szilviával beszélgetett. Először persze sminkekről, aminek kapcsán Krizsó elmondta, hogy nem nagyon sminkel, a boltba is rúzs nélkül megy, amitől szerinte az anyja rohamot kap.

De nyilván más témáról is esett szó, főleg miután Lilu megkérdezte, hogy mit gondol az influenszerekről.

A tudásnak, a belső szépségnek, a jellemnek, az elveknek lassan leáldozóban van, és ezt nagyon károsnak tartom. (…) Azt, hogy valakinek a fő produktuma az, hogy a két ismert szülője valamit csinál rendszeresen nagy tömegeknek, és akkor ettől többszázezres követőtáborra tesz szert, nem tartom jónak. Sem az ő szempontjából, sem azoknak a szempontjából, akik azt gondolják, hogy ez az irány

– mondta Krizsó, aki hozzátette, hogy szerinte ennek köszönhető, hogy 14 éves kislányok – gyakorlatilag gyerekek –, olyan pucsítós fotókat posztolnak magukról, amilyeneket régen csak a Playboyban láthattunk.

Ennek kapcsán mondta el azt is, hogy sokszor azt érezte, hogy a kereskedelmi tévékben is lehetne egy kicsit jobban formálni a műsorpolitikát, hogy ne teljesen hülyítsék az embereket, mert szerinte felelősség, ha sokan néznek valamit. Arról is beszélt, hogy a legelső magyar Big Brother egyik részébe belenézett, hogy legyen valami benyomása arról, hogy mi az, és akkor azt gondolta, hogy ezzel itt a világvége.

