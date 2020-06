A legtöbb ember ha hernyót talál a bolti brokkolin, akkor kidobja, de ő másképp döntött

Érdekes fordulatot vett a történet.

Sam Darlaston szívderítő történetet osztott meg a saját Twitter-fiókján. Sam az Egyesült Királyságban rádiós műsorvezetőként dolgozik, egy nap brokkolit vett egy áruházban, ám a vegetáriánus férfi nem tudta megenni a zöldséget, mivel talált rajta egy zöld hernyót.

Hey @Tesco I was about to cook my favourite vegetable of all time (broccoli) and after unwrapping it, to my surprise, found caterpillars inside! They’re really nice and we’ve ended up keeping one as a pet and naming him. but just as a heads up, some of your broc has c-pillars😳🐛 pic.twitter.com/3VLIQAEogG — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

Sam úgy is dönthetett volna, mint a legtöbb ember, dühös levelet írhatott volna, kidobhatta volna a brokkolit vagy akár meg is ölhette volna a kis élőlényt.

Sam végül teljesen máshogy döntött: elhatározta, hogy felneveli az állatot, kvázi örökbe fogadja.

In case anyone is interested, the name we’ve gone with is Cedric, he’s from Spain (at least we assume so because the broccoli is) and he dances after eating spinach and broc all day long 🐛🐛🐛 pic.twitter.com/tO1EyMgeG1 — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

A hernyó neve végül Cedric lett és mivel a brokkoli Spanyolországból származott, így Sam szerint Cedric is spanyol. Cedric egyébként rendesen meg lett etetve, kapott spenótot és persze brokkolit is. A műsorvezető története ezután még érdekesebb fordulatot vett. Az egyik csomag brokkoliban újabb hernyókat talált, egészen pontos ötöt.

OH MY CHRIST. Just bought another broc and before I’ve even opened it I can see caterpillars 😭🐛 pic.twitter.com/xUBFmuiT5B — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

A végeredmény innen már kikövetkeztethető: Sam felnevelt egy egész csapat hernyót. A Twitterén illetve a Huffington Post vonatkozó cikkében remek kis idővonal látható, innen kiderül az is, hogy mi lett a sztori vége, de mutatjuk mi is, hát ez: