Tampont talált a Starbucks kávéjában egy szabadnapos Los Angeles-i rendőr

Nyomozást indított a Los Angeles-i sheriff hivatala, hogy kiderüljön, hogyan kerülhetett tampon egy szabadnapos rendőr italába. A rendőr, aki civil ruhában volt, de a rendőrség által kiadott bankkártyájával fizetett azt mondja, félig már megitta a frappuccinót, mire felfedezte benne az idegen tárgyat – írja a Newsweek.

BREAKING: Sources say an off duty LAPD officer allegedly found a tampon halfway thru his Frappuccino at a Starbucks in Diamond Bar on Friday. I’m told he used his police credit union debit card. Sheriff’s Dept. confirms they took a report & they’re now investigating. – @BillFOXLA pic.twitter.com/FTZ8UMYZZL

— Errol Webber For Congress (CA-37) (@ErrolWebber) June 23, 2020