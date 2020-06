A fáradtság és a stressz nem barátai a szexnek

A mindennapok velejárója a stressz, aminek hatására a testünk hormonálisan is megváltozik, csak azért, hogy túléljük a környezeti hatásokat. A tartós stressz komolyan hatással van az egészségre és ezzel együtt a szexuális egészségre is.

Csak a vágyra van hatással, a nemi szervek működnek

Mindannyian ismerjük azt, milyen az, amikor stresszesek, idegesek vagyunk, amikor semmi más nem jár a fejünkben, csak hogy a felénk tornyosuló gondokat megoldjuk valahogy. Ilyenkor az érzelmi életünk és a testünk is kezd kimerülni, kiégni, és ezzel együtt hajtanunk kell, így nem csoda, ha lebetegszünk. Stressz esetén a test képtelen a kielégítő alvásra, pihenésre, ez kifejezetten nehézséget okoz.

Mindannyiunk életében bekövetkezhetnek súlyos traumák: egy szerettünk halála, kudarcot valló barátságok, munkahelyi gondok, pénzügyi problémák, munkahely elvesztése, szakítás, válás is akár. Ezeket valahogyan feldolgozzuk, de amíg tart (akár hónapokon át), az életünk minden területére kihat, a szexuális életre is.

Az, hogy ilyen élethelyzetben nem akarunk szexelni, hogy nincs egyáltalán bennünk vágy, teljesen normális.

Ennek megvan a maga fiziológiai mechanizmusa, hiszen ilyenkor a szervezetben megnő a kortizol hormon szintje, ami a stressz miatt kialakult állapotot igyekszik koordinálni, az a szerepe, hogy felkészítse és segítse a testünket a minket érő stresszre. Ezzel együtt elnyomja azokat a hormonokat, amik a libidóhoz, a szexuális vágyhoz kellenének, és ez így van rendjén. Megtörténhet, hogy fejben elképzelve nagyon jó lenne a szex, de a test mintha nem engedelmeskedne a gondolatoknak. Ez egyértelműen a stressznek köszönhető.

A gond akkor kezdődhet, amikor a stresszt kiváltó tényezők mellett a párkapcsolatban a partner szexelni vágyna, de visszautasítással találkozik. Mit lehet tenni, ha az egyik akarja a szexet, de a másik nem? Először is megbeszélni, a kommunikáció ilyenkor nagyon fontos. Ha nem beszélünk róla és a szőnyeg alá söpörjük, akkor kudarcélmény lesz és sokkal nagyobb sérüléseket okozhatunk ezzel a kapcsolatnak, mint amire szükség lenne. A megértést csak úgy lehet elérni, ha őszintén elmondjuk, amit érzünk: azt, hogy most nagyon nehéz élethelyzetben vagyunk, hogy kimerültünk, hogy most arra lenne szükség, hogy csak összebújjunk és beszélgessünk (vagy amire őszintén vágyunk), és azt is mondjuk el, ha fejben kívánjuk a másikat, hogy gondoltunk rá úgy is napközben, de most nem megy.

Nőknél a termékenységre is hatással lehet a stressz

Az elutasítás ugyanis attól fájó, hogy nincs magyarázat rá, az elutasított fél úgy érzi, egyedül hagyták. Ehelyett el lehet azt is érni, hogy megértse a partner a helyzetet és közösen megbeszéljék. A stressz nem a nemi szervek működésére van hatással, ilyenkor a vágy hiányzik, ezt az is bizonyítja, hogy ha egy pár elmegy nyaralni, ahol a gondokat maguk mögött hagyhatják, jóval nagyobb lesz a libidójuk.

A fáradtságnak és a pihentető alvás hiányának van egy olyan aspektusa is, ami kifejezetten csak a nőket érinti, és ami a termékenységbe is beleszól. A stressz hatására az agy leállítja az ovulációt – a kutatók számára ismert az anovuláció fogalma, azaz a peteérés hiánya. Ezt már egy 1993-as amerikai tanulmányban is közzétették, amiben kifejezetten a környezeti hatások és a szexuális egészség kapcsolatát vizsgálták. A pszichológiai stressz olyan hatással van az agyra, hogy a hipotalamusz szó szerint nem tud megfelelően kommunikálni a petefészekkel, és a ciklikus folyamatot, amihez a peteérés is társulna, nem indítja el. Ha a peteérés nem történik meg a női testben, akkor progeszteron hormon sem termelődik, és teljesen felborul a női test hormonháztartása. Aprogeszteron hiányának az is lehet a következménye, hogy hosszan elhúzódik a vérzés, vagy teljesen kimarad, rendszertelenné válhat. (Vannak olyan fogamzásgátló tabletták, amik elnyomják a peteérést, azonban a tablettákban lévő hormon ma már csekély mennyiségű, és jól szabályozzák a menstruációt is, továbbá nem okoznak a tabletta megvonása után problémákat, tehát ez egy szabályozott és nem a stressz által kiváltott hormonális változás.)

Azok, akik gyereket terveznek, jó ha tudják, hogy a stresszmentes, nyugodt körülmények mindenképpen segíthetnek a cél elérésében, a minél több közös nyaralás és a hosszúhétvégék szintén fontosak lehetnek. A stressz mindenki életében jelen van, attól különbözünk, hogy miként reagálunk rá, van-e eszközünk a levezetésére. A sportok, a mozgás tökéletes megoldások, továbbá a rendszeres, egészséges étkezés – a tartós stressz ideje alatt a diétázás nem javasolt –, a meditáció, az autogén tréning elalvás előtt, a barátokkal való beszélgetések mind segíthetnek abban, hogy átvészeljük a nehezebb élethelyzeteket.

