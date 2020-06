Olyan rosszul sikerült a krumplipüréje, hogy már csak a képe miatt is több ezren billentyűzetet ragadtak

Nem ettől az ételtől jön majd meg az étvágya.

Talán már mindenki találkozott a Facebookon olyan oldallal, ahová valamilyen tematika szerint képeket töltenek fel, legyen ez frizura, manikűr vagy étel. Ez utóbbi kategória nagyágyúja a Rate My Plate nevű oldal, ahová egészen szörnyű ételkölteményekről készült képeket szoktak megosztani.

Még mielőtt a cikkünk témájáról is megszólalnák, csak egy példa, pont az előtte felkerült fotó:



„Carbonara teához Steven S-től” – olvasható a képleírásban. Szóval ilyen és ehhez hasonló képek szoktak felkerülni, meg pár igen jól kinéző is. Na de nem utóbbi, hanem előbbi csoportba tartozik Jasmine M. nevű nő ebédje, vacsorája, bármilye, a kolbász borsóval és krémes krumplipürével.

Igazából a borsón kívül minden borzasztóan fest, a kolbász is egészen furcsa, és a krumplipüré is, kicsit olyan, mintha egy nejlonzacskóban lenne vaníliasodó. De a pürében nem is ez a legfurább, hanem, mint azt John Colclough hozzászóló kinagyította, ez:

Valamiért a krumplipüré visszataszítóan nyúlós lett.

Egy felhasználó szerint Jasmine M-nek sikerült „vegyítenie a depressziót, a szorongást és a kudarcot, majd ennek a mesterévé válnia”.

Egy másik felhasználó a régen minden jobb volt elvén azt írta, hogy még milyen boldog idők voltak, mikor a püré fő összetevője a burgonya volt. Egy harmadik pedig – ahogy mi is – édességnek látja a köretet:

Ez a fotó visszavezet a fiatalságomhoz, kolbász és vaníliajoghurt borsóval. Szép munka, Jasmine!

Az étel „sikerét” egyébként az is jól bizonyítja, hogy a fotó róla több kommentet kapott, mint valamilyen reakciót. Előbbiből 3,2 ezret, utóbbiból 1 ezret. Összehasonlításképpen, a többi képnél nagyjából pont fordítva van, ott nagy általánosságban 3 ezer reakció mellett úgy 1 ezer hozzászólás érkezik.