Gyalogos-parkolóhelyek a parkban: így piknikeznek a koronavírus-járvány idején

A New Yorkiak a jó idő örömére elözönlötték a parkokat – és a helyszínekre érkezve szembesültek azzal, hogy már új világ van.

A New York Post szerint a Central Parkban maszkos rendőr jelezte, hogy csak a szükséges távolság betartása mellett ér a zöldben tartózkodni; ennél is meglepőbb látvány fogadta azokat, akik a brooklyni Domino Parkba látogattak. Mutatjuk:

They’ve made little round human parking spots in Domino Park in Brooklyn! (This park is often the poster child for social distancing fácil). pic.twitter.com/VJzZ0WAdeT

— Jennifer 8. Lee (@jenny8lee) May 15, 2020